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Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку

20.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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З 20 січня 2025 року Мікаель Бьоркнерт офіційно приступив до виконання обовʼязків на посаді Голови Правління ПриватБанку

Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку

Мікаель Бьоркнерт офіційно став головою правління ПриватБанку Фото: t.me/PrivatBank_insider

7 жовтня 2024 року, Наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду Голови Правління банку. 16 січня 2025 року його кандидатуру погодив Національний банк України, що технічно завершило процес масштабного міжнародного конкурсного відбору.

«Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів та впровадження інновацій», — зазначив голова правління.

Мікаель Бьоркнерт має намір сфокусуватися на розвитку бізнес-моделі, орієнтованої на клієнта, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Бьоркнерт є досвідченим фахівцем у банківській сфері з понад 25-річним стажем роботи. Він займав керівні посади в таких установах, як Swedbank, Bankgirot, SEB та Nasdaq, працюючи над стратегічним управлінням, розвитком цифрових послуг та впровадженням інновацій у банківському секторі.

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Раніше він очолював напрям банківського бізнесу в Swedbank, де відповідав за широкий спектр послуг, включаючи роздрібний та корпоративний банкінг, операційні процеси та цифрову трансформацію. Завдяки його зусиллям у Swedbank були успішно реалізовані ініціативи з стратегічного планування та цифрового банкінгу.

До того, як приєднатися до Приватбанку, він обіймав посаду голови правління GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також був членом правління Nasdaq (Nordic). Крім того, пан Бьоркнерт керував напрямом послуг глобальних транзакцій у SEB Bank, відповідаючи за міжнародні ринки та Швецію.

ПриватБанк — найбільший державний банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців.

Нагадаємо, що ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку. Система екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) у програмі кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» ПриватБанку офіційно відповідає стандартам Світового банку (ЕСС 1-10).

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Джерело: ПриватБанк.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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