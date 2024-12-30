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ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку

30.12.2024 10:20
Ольга Деркач
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Державний банк ПриватБанк підтвердив відповідність Системи екологічного та соціального управління стандартам Світового банку

ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку

ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку Фото: freepik.com

Система екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) у програмі кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» ПриватБанку офіційно відповідає стандартам Світового банку (ЕСС 1-10). Це було підтверджено Фондом розвитку підприємництва за результатами комплексної оцінки, яка засвідчила дотримання банком екологічних та соціальних стандартів.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, найбільший український банк як лідер банківського ринку розуміє свою особливу соціальну місію та відповідальність за сталий розвиток в Україні, та активно інтегрує в роботу банку, кредитні продукти та обслуговування бізнес клієнтів сучасні світові стандарти екологічного та соціального менеджменту.

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«Ми не лише активно допомагаємо нашим клієнтам, насамперед фермерам та агрокомпаніям, впроваджувати сучасні екологічні стандарти, а й особистим досвідом дотримання принципів ESG в роботі банку доводимо економічну ефективність такого формату ведення бізнесу, — відзначив Євген Заіграєв. — Для клієнтів банку впровадження «зелених» стандартів та продукції відкриває додаткові можливості доступного фінансування за програмами підтримки бізнесу від держави та міжнародних фінансових інститутів».

Система екологічного та соціального управління є обов’язковою умовою для реалізації програм і проєктів, що фінансуються Світовим банком, ЄБРР, KfW та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Вона також необхідна для участі у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%» та проєктах з інклюзивної підтримки відновлення сільського господарства України.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив валютообмін у банкоматах. Після обміну клієнт отримає готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку. Водночас важливо зазначити, що гривню на іноземну валюту в такий спосіб обміняти неможливо.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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ПриватБанк підтвердив відповідність стандартам Світового банку

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