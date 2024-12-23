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ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з операційних питань
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ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з операційних питань

23.12.2024 13:40
Ольга Деркач
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Наглядова рада ПриватБанку прийняла рішення призначити Наталію Савчук заступницею голови правління з операційних питань

ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з операційних питань

ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з операційних питань Фото: freepik.com

Про це повідомив ПриватБанк у своєму Telegram.

За результатами відкритого конкурсного відбору Наглядова рада ПриватБанку ухвалила рішення призначити Наталію Савчук на посаду заступниці голови правління з операційних питань. Вона приступить до виконання обов’язків 13 січня 2025 року.

На новій посаді Савчук зосередиться на зміцненні операційних спроможностей банку, підвищенні якості обслуговування клієнтів та досягненні операційної досконалості. Її діяльність також сприятиме підтримці розвитку бізнесу.

Наталія Савчук має вагомий професійний досвід. Вона закінчила Тернопільську академію народного господарства та Інститут банківської справи за спеціальністю «Фінанси та кредит». За понад 20 років роботи у банківській сфері пані Савчук обіймала керівні посади в Raiffeisen Bank Aval та UKRSIBBANK, BNPP Group. Вона керувала масштабними трансформаційними проєктами, зокрема у сфері підвищення операційної ефективності, забезпечення безперервності бізнесу та впровадження інновацій.

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Наглядова рада ПриватБанку впевнена, що професійні знання та багаторічний досвід Наталії Савчук стануть важливим внеском у подальший розвиток банку та вдосконалення його операційної діяльності.

Нагадаємо, що ПриватБанк продовжив безплатну доставку карток на весь 2025 рік. Ця послуга доступна всім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24. Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити наявну можна, оформивши заявку у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні, а також через Нову пошту чи Укрпошту за кордон.

Раніше ми писали, що ПриватБанк почав надавати миттєві онлайн кредити ФОПам. Використання штучного інтелекту та алгоритмів обробки даних клієнтів дозволяє ПриватБанку зробити перші кроки до побудови системи цифрового кредитування бізнес клієнтів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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