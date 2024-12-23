ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з операційних питань

Наглядова рада ПриватБанку прийняла рішення призначити Наталію Савчук заступницею голови правління з операційних питань

Про це повідомив ПриватБанк у своєму Telegram.

За результатами відкритого конкурсного відбору Наглядова рада ПриватБанку ухвалила рішення призначити Наталію Савчук на посаду заступниці голови правління з операційних питань. Вона приступить до виконання обов’язків 13 січня 2025 року.

На новій посаді Савчук зосередиться на зміцненні операційних спроможностей банку, підвищенні якості обслуговування клієнтів та досягненні операційної досконалості. Її діяльність також сприятиме підтримці розвитку бізнесу.

Наталія Савчук має вагомий професійний досвід. Вона закінчила Тернопільську академію народного господарства та Інститут банківської справи за спеціальністю «Фінанси та кредит». За понад 20 років роботи у банківській сфері пані Савчук обіймала керівні посади в Raiffeisen Bank Aval та UKRSIBBANK, BNPP Group. Вона керувала масштабними трансформаційними проєктами, зокрема у сфері підвищення операційної ефективності, забезпечення безперервності бізнесу та впровадження інновацій.

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Наглядова рада ПриватБанку впевнена, що професійні знання та багаторічний досвід Наталії Савчук стануть важливим внеском у подальший розвиток банку та вдосконалення його операційної діяльності.

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