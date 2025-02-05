У Дії анонсували нову послугу для бізнесу

Послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці стала доступною на порталі Дія в розділі «Бізнесу» як самостійна послуга

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що проєкт єДозвіл реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP.

Ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги «е-Підприємець». Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн.

Заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт зазначив:

«Ми завжди прагнемо до того, щоб кожна нова послуга була більш зручною і доступною для бізнесу. Кожне покращення на порталі — це крок до забезпечення швидкої і ефективної взаємодії з державними органами. Лише за 2024 рік було зареєстровано 12 612 декларацій, що свідчить про високу затребуваність сервісу та його важливість для бізнесу».

Декларація відповідності матеріально-технічної бази — документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. Через неправильне заповнення декларацій декому повертали документ і процес доводилося починати спочатку.

Цікаве по темі: На порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів

У єДозволі подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже при заповненні на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде.

«Ми раді, що послуги в рамках проєкту єДозвіл стають доступнішими та легшими у користуванні. Плавна інтеграція подання декларації відповідності МТБ на порталі Дія спрощує процес для бізнесу. Це ще один крок до повністю цифрової та зручної екосистеми державних послуг в Україні», — сказала Марія Гастон Бетран, технічна інституційна координаторка FIIAPP проєкту EU4DigitalUA.

Як скористатися послугою:

Перейдіть за посиланням: Дія – Реєстрація декларації відповідності Натисніть «Подати декларацію» та авторизуйтеся через КЕП або Дія.Підпис. Заповніть форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт. Ознайомтесь із декларацією та підпишіть електронним підписом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія підключає державні банки для покращення платіжних послуг

В Україні зʼявиться нова електронна система для бізнесу

В Україні запустили Дія.Картку: в яких банках доступна