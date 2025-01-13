Дія підключає державні банки для покращення платіжних послуг

Тепер у Дії ще зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього підключаються державні банки, тож зможете обрати платіжного партнера до душі. Першим до Дії приєднався Укргазбанк (UGB)

Про це повідомила пресслужба Дії.

Зазначається, що для платежів підійде і ваша українська картка, і закордонна, окрім карток рф та білорусі, звісно. Переходити у жодні інші застосунки під час оплати не доведеться.

Що можна оплатити?

Донати на UNITED24.

Податки ФОП.

Штрафи ПДР.

Заміну посвідчення водія.

Військові облігації.

Судові штрафи, судовий збір.

Шлюб онлайн.

«Щойно до Дії підключатимуться інші платіжні партнери — одразу повідомлятимемо в соцмережах, — йдеться у повідомленні. — Цифровізуємо, щоб клік — і сплатили».

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Також раніше ми писали, що у застосунку Дія зʼявилася нова функція — тепер до штрафів автофіксації додали фото та відео порушення.

За даними Дії, фотовідеоматеріали допоможуть:

визначити, де саме було порушення;

показати друзям, щоб вони не повторювали.

Оплатити штрафи можна також у Дії — за реквізитами картки або ApplePay чи GooglePay.

Крім того, в Україні запустили Дія.Картку. Вона прибере необхідність випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Першою послугою на Дія.Картці стане єКнига. Згодом планується перевести на нову картку виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України додатково спростило отримання консульських послуг для наших громадян за кордоном, зокрема більшість тепер доступні через Дію та сервіс е-Консул.

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