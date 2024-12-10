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У Дії з’являться нові послуги для військових та їхніх сімей

10.12.2024 18:20
Дарія Шуть
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Держава продовжує цифровізувати послуги для чинних та колишніх військовослужбовців, а також їхніх рідних. Для цього в Дію додадуть нові послуги

У Дії з'являться нові послуги для військових та їхніх сімей

Фото: freepik.com

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовим, ветеранам та їхнім сім’ям отримати низку нових послуг через Дію. Важливо, що функціонал буде доступний лише на порталі, а не в застосунку.

Про це оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — написав очільник уряду.

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Зокрема, на порталі Дія захисники та їхні родини зможуть оформити:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

Нагадаємо, під час несення військової служби українські захисники мають право не лише на стандартне грошове забезпечення, а й додаткові винагороди. Розмір однієї з таких винагород складає 50 000 грн, вона виплачується за дотримання військовим одночасно трьох умов.

Також ми писали, що доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

Крім того, для сімей померлих внаслідок війни українських бійців держава виплачує спеціальну грошову допомогу, залежно від умов загибелі захисника чи захисниці. Якщо військовий загинув під час виконання ним обов’язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги не може становити менше ніж 15 млн грн, свідчить законодавство.

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Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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