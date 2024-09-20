Українським чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram

Обмеження стосується лише службових телефонів військових, працівників органів влади та критичної інфраструктури

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони (РБНО) на сторінці у Facebook.

Так, сьогодні пройшло засідання НКЦК, який є ключовим органом координації та контролю у сфері кібербезпеки. Головною темою були загрози нацбезпеці України, пов’язані з використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов навів обґрунтовані дані про наявність у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їхніх персональних даних.

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«Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки», — наголосив він.

Водночас представники СБУ та Генштабу ЗСУ зауважили, що росіяни активно використовують Telegram для кібератак, поширення фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо.

Враховуючи ці аргументи, для мінімізації загроз було прийнято рішення заборонити встановлення та використання месенджера працівниками органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств-операторів критичної інфраструктури.

Виключенням будуть особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов’язків. Водночас важливо зауважити, що заборона стосується лише службових телефонів, про особисті гаджети мова не йде.

Нагадаємо, вже у вересні в українському парламенті з’явиться новий законопроєкт про правила регулювання Telegram, створений на базі попереднього.

В Раді кажуть, що Telegram повинен забезпечити комунікацію з українськими регуляторами щодо дотримання законодавства. Також платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора.

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