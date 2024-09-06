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Telegram змінив політику приватності: чого чекати користувачам

06.09.2024 12:20
Дарія Шуть
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Після арешту Павла Дурова команда Telegram оновила свої поширені запитання, повідомивши, що приватні чати більше не захищені від модерації

Telegram змінив політику приватності: чого чекати користувачам

Фото: unsplash.com

Месенджер Telegram видалив зі своєї сторінки поширених запитань (FAQ) формулювання про те, що приватні чати захищені від запитів на модерацію. Замість цього там з’явилось нововведення.

Зміни відбулися майже через два тижні після того, як співзасновника та гендиректора Telegram Павла Дурова заарештували у Франції за ймовірну підтримку «нестримної злочинної діяльності» в застосунку.

Ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, а інструменти, які пропонує Telegram, нібито роблять його співучасником деяких тяжких злочинів, зокрема, наркоторгівлі та шахрайства. Згодом Дурова випустили під підписку про невиїзд.

Напередодні бізнесмен вперше висловився публічно після свого арешту та пообіцяв посилену модерацію на платформі.

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«Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів викликало проблеми, які полегшили злочинцям зловживання нашою платформою. Ось чому я поставив собі за мету забезпечити суттєве покращення в цьому контексті», — йдеться у його заяві в Telegram.

Очевидно, деякі з цих змін вже набули чинності. За останню добу відбулись зміни на сторінці FAQ, зокрема у розділі під назвою «У Telegram є незаконний контент. Як мені його видалити?»

Ще вчора у відповіді Telegram на запитання було зазначено: «Усі чати Telegram і групові чати є приватними для їхніх учасників. Ми не обробляємо жодних запитів щодо них».

Однак на момент написання новини це повідомлення видалили. Натомість там інформують, що у всіх застосунках Telegram є кнопка «Поскаржитися», за допомогою якої можна позначити незаконний контент для модераторів. Також для користувачів додали інструкцію, як це зробити на iOS та Android, або ж електронною поштою.

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Фото: telegram.org

Нагадаємо, Єврокомісія почала перевірку месенджера Telegram через можливе зниження кількості користувачів, що порушило правила блоку.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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Telegram змінив політику приватності: чого чекати користувачам

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