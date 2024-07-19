Telegram запустив монетизацію в Україні

Ще в березні Telegram запустив монетизацію каналів, але до сьогодні вона була недоступною в Україні

Відтепер власники українських Telegram-каналів можуть отримувати дохід від реклами, яку буде розміщувати соцмережа. Виводити прибутки можна у внутрішній криптовалюті Stars, про яку ми писали раніше, що працює на блокчейні TON.

За умовами монетизації, власники каналів у Telegram, у яких понад 1000 підписників, можуть отримувати 50% доходу від реклами, що показується в їхніх каналах. Проте в Україні донині ця функція була недоступною. Тепер українці можуть скористатися ресурсом на повну.

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Шукати доступ до функції монетизації потрібно в розділі «Статистика». Якщо відповідної вкладки там немає, слід оновити застосунок.

Нагадаємо, в останній день червня месенджер Telegram оголосив в блозі про низку нововведень. Крім нових функцій, для розробників мінізастосунків і творців контенту запровадили можливість використовувати зароблені зірки, щоб отримати винагороду в Toncoin або купити рекламу в Telegram за спеціальними зниженими цінами.

Зокрема, в Telegram тепер можна згортати мінізастосунки у панель внизу екрана. Це дозволить відповідати на повідомлення або відкривати інші мінізастосунки, — а потім повертатися до мінізастосунку, не очікуючи на його завантаження.

Також ми писали, що в Telegram запустили перший сервіс знайомств, створений на блокчейні The Open Network. Цей мінізастосунок отримав назву TON Dating.

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За матеріалами Мінфін