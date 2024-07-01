Telegram випустив велике оновлення: які функції з'явились

Нове оновлення в Telegram запроваджує панель мінізастосунків, платні медіа для монетизації каналів, розширені функції пошуку та інші корисні для користувачів інструменти

В останній день червня месенджер Telegram оголосив в блозі про низку нововведень. Крім нових функцій, для розробників мінізастосунків і творців контенту запровадили можливість використовувати зароблені зірки, щоб отримати винагороду в Toncoin або купити рекламу в Telegram за спеціальними зниженими цінами. Про інші інструменти нижче.

В Telegram тепер можна згортати мінізастосунки у панель внизу екрана. Це дозволить відповідати на повідомлення або відкривати інші мінізастосунки, — а потім повертатися до мінізастосунку, не очікуючи на його завантаження.

Щоб згорнути застосунок, потрібно провести по його заголовку вниз. Щоб відкрити знову — торкнутись панелі застосунків у нижній частині екрана й обрати один з активних застосунків.

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Також творці контенту мають змогу публікувати платні фото та відео на своїх каналах. Підписники зможуть переглядати такі публікації лише після того, як перекажуть зірки їхньому автору. Ці зірки можна використати для винагороди в Toncoin або для реклами свого каналу.

Торкнувшися хештегу у будь-якому чаті, можна переглянути результати пошуку за цим тегом у своїх чатах і публічних каналах. А натискання по хештегу в описах до історій дає змогу переглядати публічні історії за відповідними тегами.

До історій можна додавати мітку місця розташування. Подібно до хештегів, натискання на неї дозволяє переглядати публічні історії з одного місця. Водночас приватні історії ніколи не зʼявляються в результатах пошуку.

Крім цього, з’явилась нова функція для Premium-користувачів — вони можуть виділити посилання, додавши до своєї історії відповідний віджет. Це створить стильний попередній перегляд посилання на фото або відео, який підтримує як світлий, так і темний фон.

Нагадаємо, у месенджері Telegram запустили перший сервіс знайомств, створений на блокчейні The Open Network. Цей мінізастосунок отримав назву TON Dating.

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