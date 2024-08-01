Telegram випустив велике оновлення: які функції з'явились

В Telegram додали вбудований браузер, магазин мінізастосунків, можливість дарувати зірки друзям, мінізастосунки нового виду і багато іншого

Месенджер Telegram представив значне оновлення в останній день липня, яке містить низку нових функцій та покращень. Нижче коротко про кожне.

Головним нововведенням став вбудований браузер. Сторінки, які відкриваються всередині застосунку, тепер можна згорнути й знову відкрити з нижньої панелі, що дозволяє вільно перемикатися між повідомленнями та сайтами, миттєвим переглядом статей та мінізастосунками, а також додавати закладки.

Браузер Telegram підтримує децентралізовані вебсайти, розміщені на TON, у всіх мобільних застосунках та програмах для ПК. Це робить Web3 доступним одразу для майже одного мільярда користувачів щомісяця.

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З’явилась нова вкладка «Застосунки» у Пошуку, яка показує список застосунків та популярних мінізастосунків, де можна швидко отримати доступ до всіх ігор і сервісів.

Водночас розробники тепер можуть завантажувати відеодемонстрації та знімки екрана для мініпревʼю своїх застосунків, щоб користувачі знали, чого очікувати.

Також мінізастосунки тепер можуть створювати персоналізований контент для історій (наприклад, відео, згенеровані ШІ, досягнення або знімки таблиць лідерів), щоб користувачі могли поширювати його як історію в Telegram прямо з мінізастосунку.

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Ще одним нововведенням стала можливість придбати внутрішню валюту Telegram Stars в подарунок для своїх контактів. Щоб подарувати зірки, потрібно перейти в Налаштування > Мої зірки (на iOS видно це меню, тільки якщо раніше користувач вже купляв зірки).

У відеоповідомленнях тепер можна використовувати передній спалах для додаткового освітлення екрана під час запису в темряві.

Крім цього, користувачі можуть поділитися погодою у своїх історіях, додавши анімований віджет до будь-чого — від сонячних селфі до гірськолижних схилів. У безхмарні ночі віджет показуватиме фазу місяця.

Обкладинки історій — публікуючи відеоісторію у профілі, можна вибрати, який кадр буде використаний як фото обкладинки.

Нагадаємо, наприкінці червня Telegram оголосив в блозі про низку нововведень. Крім нових функцій, для розробників мінізастосунків і творців контенту запровадили можливість використовувати зароблені зірки, щоб отримати винагороду в Toncoin або купити рекламу в Telegram за спеціальними зниженими цінами.

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Джерело: Telegram