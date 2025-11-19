Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

Apple перетворюватиме закордонний паспорт користувачів на цифрове посвідчення особи всередині Apple Wallet. Це найбільший крок компанії на шляху до повністю цифрового шару ідентифікації, і стартує він саме там, де найпростіше забезпечити масове використання: у внутрішніх авіаперельотах

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основні нововведення

Користувач може створити цифрову ID на основі фізичного паспорта, наразі у США. Для цього потрібно відсканувати сторінку з фото, зчитати чип, зробити селфі з перевіркою — після чого документ додається у Wallet.

Ідентифікацію можна пред’явити за допомогою iPhone або Apple Watch. Користувач робить подвійний клік, підносить пристрій до зчитувача, підтверджує дію через Face ID — і процес завершено. Не потрібно передавати телефон у руки або показувати екран.

Функція побудована з пріоритетом приватності. Дані залишаються на пристрої, шифруються наскрізно, Apple не бачить, коли і де користувач пред’являє свій документ, а передаються лише ті поля, які запитує система — вік, особисті дані та інше.

Читайте також: Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri

Перший етап запуску — бета-тест у більш ніж 250 американських аеропортах. Функція працює лише для внутрішніх перельотів і поки що не замінює фізичний паспорт. Але вона створює основу для використання цифрової ID у бізнесах, застосунках, сервісах із віковими обмеженнями та інших сценаріях.

Чому це важливо

Цифрова ідентичність швидко перетворюється на відсутній компонент у зв’язці фінтеху та платежів. Apple вже має платіжний сервіс Apple Pay, банківський продукт Apple Card і біометричну автентифікацію Face ID. Тепер компанія інтегрує у цей же процес і державне посвідчення особи. Подорожі, онбординг, підтвердження віку, KYC — усе зводиться до одного натискання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей

Допоміжні матеріали: linkedin.com.