close-btn
PaySpaceMagazine

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

19.11.2025 11:20
Ольга Деркач

Apple перетворюватиме закордонний паспорт користувачів на цифрове посвідчення особи всередині Apple Wallet. Це найбільший крок компанії на шляху до повністю цифрового шару ідентифікації, і стартує він саме там, де найпростіше забезпечити масове використання: у внутрішніх авіаперельотах

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

Фото: apple.com

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основні нововведення

Користувач може створити цифрову ID на основі фізичного паспорта, наразі у США. Для цього потрібно відсканувати сторінку з фото, зчитати чип, зробити селфі з перевіркою — після чого документ додається у Wallet.

Ідентифікацію можна пред’явити за допомогою iPhone або Apple Watch. Користувач робить подвійний клік, підносить пристрій до зчитувача, підтверджує дію через Face ID — і процес завершено. Не потрібно передавати телефон у руки або показувати екран.

Функція побудована з пріоритетом приватності. Дані залишаються на пристрої, шифруються наскрізно, Apple не бачить, коли і де користувач пред’являє свій документ, а передаються лише ті поля, які запитує система — вік, особисті дані та інше.

Читайте також: Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri

Перший етап запуску — бета-тест у більш ніж 250 американських аеропортах. Функція працює лише для внутрішніх перельотів і поки що не замінює фізичний паспорт. Але вона створює основу для використання цифрової ID у бізнесах, застосунках, сервісах із віковими обмеженнями та інших сценаріях.

Чому це важливо

Цифрова ідентичність швидко перетворюється на відсутній компонент у зв’язці фінтеху та платежів. Apple вже має платіжний сервіс Apple Pay, банківський продукт Apple Card і біометричну автентифікацію Face ID. Тепер компанія інтегрує у цей же процес і державне посвідчення особи. Подорожі, онбординг, підтвердження віку, KYC — усе зводиться до одного натискання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей

Допоміжні матеріали: linkedin.com.

Рубрики: AppleFinTechСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri 06.11.2025

Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей 13.10.2025

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей
Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків 12.10.2025

Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків
Тім Кук може залишити посаду CEO Apple: хто його замінить 06.10.2025

Тім Кук може залишити посаду CEO Apple: хто його замінить
Apple випускає iOS 26: що зміниться 15.09.2025

Apple випускає iOS 26: що зміниться
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  11:20

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

 Сьогодні  10:10

НБУ оштрафував дві небанківські фінустанови

 18.11.2025  19:10

monobank запустить систему збору даних про клієнтів Expirenza Business

 18.11.2025  18:20

У Мрії запустили новий розділ для дітей

 18.11.2025  17:10

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

 18.11.2025  16:00

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців

 18.11.2025  14:50

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.