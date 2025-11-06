close-btn
Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri

06.11.2025 17:00
Ольга Деркач

Apple Inc. планує виплачувати близько $1 млрд на рік за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini, розроблену Alphabet Inc. (компанією Google), щоб реалізувати довгоочікуване оновлення голосового помічника Siri

Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri

Фото: apple.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Після тривалого періоду оцінювання компанії завершують укладання угоди, яка надасть Apple доступ до технологій Google. Джерела, які розповіли про це, попросили не розкривати їхні імена, оскільки переговори є конфіденційними.

Виробник iPhone розраховує на допомогу Google у оновленні базових технологій Siri, що закладе основу для нових функцій уже наступного року. Модель Google із 1,2 трлн параметрів — показником складності ШІ — значно перевищує поточні можливості систем Apple.

Раніше Apple розглядала варіанти співпраці з іншими компаніями. Після тестування моделей Gemini, ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, компанія зупинила вибір саме на Google, повідомляло Bloomberg. Передбачається, що ця технологія стане тимчасовим рішенням, поки власні моделі Apple не досягнуть необхідної потужності.

Оновлена Siri має вийти навесні наступного року. Оскільки до запуску ще кілька місяців, плани й умови партнерства можуть змінитися. Представники Apple і Google відмовилися від коментарів.

Читайте також: OpenAI уклала угоду з Amazon на $38 млрд

Після появи новини акції обох компаній короткочасно піднялися до максимумів за сесію: котирування Apple зросли менш ніж на 1% — до $271,70, а Alphabet — на 3,2% до $286,42.

Нова спеціалізована система Gemini є суттєвим кроком уперед у порівнянні з поточною моделлю Apple Intelligence, що має 150 млрд параметрів. Це значно розширить можливості системи щодо обробки складних даних і розуміння контексту.

Проєкт із внутрішньою назвою Glenwood, який передбачає вдосконалення Siri за допомогою зовнішньої моделі, очолюють творець гарнітури Vision Pro Майк Роквелл і керівник напряму розробки ПЗ Крейг Федеригі. Нова версія Siri, запланована для iOS 26.4, має кодову назву Linwood.

Згідно з домовленістю, модель Gemini від Google відповідатиме за функції узагальнення та планування — ті компоненти, які допомагають голосовому помічнику аналізувати інформацію та виконувати складні завдання. Частина функцій Siri і надалі працюватиме на власних моделях Apple.

Система працюватиме на серверах Apple Private Cloud Compute, що гарантує захист користувацьких даних. Компанія вже виділила спеціальне серверне обладнання для підтримки моделі.

Попри масштабність партнерства, Apple, імовірно, не буде публічно його рекламувати, позиціонуючи Google лише як «постачальника технологій у тіні». Це відрізнятиме нову угоду від партнерства щодо браузера Safari, у межах якого Google є пошуковиком за замовчуванням.

