Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків

12.10.2025 16:00
Ольга Деркач

Apple поступово згортає підтримку свого додатка Clips — компанія вже видалила його з App Store і оголосила, що більше не випускатиме оновлення

Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків

Фото: pixabay.com

Про це пише TechCrunch.

На сторінці підтримки на офіційному сайті Apple зазначається, що з 10 жовтня Clips більше не доступний для нових користувачів, однак ті, хто вже встановив застосунок, можуть і надалі користуватися ним на поточних або старіших версіях iOS та iPadOS. За потреби існуючі користувачі також можуть повторно завантажити Clips зі свого облікового запису Apple.

Оскільки оновлення більше не виходитимуть, з часом користуватися Clips стане складніше. Тому компанія радить користувачам зберегти свої відео (з ефектами або без них) у медіатеці, щоб потім переглядати чи редагувати їх за допомогою інших застосунків.

Clips був запущений у 2017 році як відповідь Apple на популярність Snapchat і Instagram Stories. Це не була соціальна мережа, але додаток дозволяв об’єднувати фото та відео з фільтрами, емодзі та музикою.

Читайте також: Apple випускає iOS 26: що зміниться

Ще на початку проєкту оглядач TechCrunch Браян Гітер описував можливості відеомонтажу в Clips як «надто прості» і припускав, що Apple використає застосунок, щоб продемонструвати свої апаратні та програмні можливості, водночас запропонувавши користувачам альтернативу соціальним платформам, які тоді набирали популярності.

Як зазначає видання MacRumors, після запуску Apple певний час додавала до Clips нові функції, але останніми роками оновлення обмежувалися лише виправленням помилок.

Фанати Apple на Reddit сприйняли новину без здивування — більшість або давно видалили додаток, або взагалі про нього не чули. До того ж у 2025 році застосунок на кшталт Clips, який базується на реальних відео, знятих людьми, може здаватися застарілим на тлі Sora — генеративного відео-додатка від OpenAI, що нещодавно перетнув позначку у 1 млн завантажень.

Раніше ми також писали, що Тім Кук може залишити посаду CEO Apple. Він очолює компанію ще з 2011 року, але наступного місяця святкує 65-річчя, і, за повідомленнями, у компанії вже серйозно обговорюють можливих наступників.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації

Apple працює над створенням аналогу ChatGPT

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

