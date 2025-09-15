Apple випускає iOS 26: що зміниться

Після трьох місяців бета-тестування iOS 26 вийде вже сьогодні, 15 вересня

Оновлення сумісне з iPhone 11 і новішими моделями, встановити його можна буде у додатку «Налаштування» в розділі «Загальні → Оновлення ПЗ». Розглянемо вісім головних нововведень iOS 26.

Liquid Glass

iOS 26 приносить абсолютно новий дизайн Liquid Glass із напівпрозорими меню, кнопками та іконками.

Apple описує Liquid Glass як «новий прозорий матеріал, який віддзеркалює та заломлює навколишнє світло, зосереджує увагу на контенті й додає нової виразності елементам управління, навігації, іконкам застосунків, віджетам тощо».

Покращений екран блокування

Годинник тепер автоматично підлаштовується під вільний простір, а для треків у Apple Music можна виводити повноекранну анімовану обкладинку альбому.

Нові функції iMessage

Фони чатів: можна додавати фон у будь-яке листування — його бачитимуть усі учасники. Можна вибрати готові варіанти від Apple або завантажити власні фото. У налаштуваннях цю опцію можна вимкнути.

Цікаве по темі: iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації

Call Screening та Hold Assist

У додатку «Телефон» з’явилися дві нові функції:

Call Screening: під час дзвінка від незнайомого номера iPhone попросить представитися та пояснити причину дзвінка.

Call Screening: під час дзвінка від незнайомого номера iPhone попросить представитися та пояснити причину дзвінка. Hold Assist: телефон може сам «чекати на лінії» замість вас і повідомить, коли оператор буде готовий відповісти.

Адаптивний режим енергозбереження

Поруч із традиційним «Режимом низького заряду» з’явився Adaptive Power Mode. Він динамічно знижує продуктивність і яскравість, подовжує виконання деяких завдань і автоматично активує «Low Power Mode», коли заряд падає до 20%. Доступний лише на iPhone 15 Pro і новіших.

AutoMix

У Apple Music з’явилася функція AutoMix, яка плавно зводить треки, як це робить діджей. Вона замінює попередню опцію Crossfade.

Застосунок Preview

iOS 26 переносить на iPhone версію знайомого з Mac застосунку Preview, який дозволяє редагувати PDF і зображення.

CarPlay

CarPlay також отримав нововведення:

новий дизайн Liquid Glass;

можливість відповідати на повідомлення через стандартні Tapbacks;

відображення закріплених чатів у Messages;

новий компактний режим для вхідних дзвінків, щоб не перекривати навігацію;

підтримка Live Activities прямо на екрані Dashboard;

окремий екран віджетів для календаря чи HomeKit;

підтримка AirPlay для CarPlay — тепер можна транслювати відео з iPhone на екран авто (лише під час стоянки).

Apple попереджає, що для цієї функції потрібна підтримка з боку автовиробників, тому доступність залежатиме від моделі авто й може з’являтися поступово.

Джерело: MacRumors.