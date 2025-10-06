Тім Кук може залишити посаду CEO Apple: хто його замінить

Чи справді Тім Кук збирається піти з Apple? Це головне питання, яке зараз активно обговорюють у технологічному світі

Кук, який очолює компанію з 2011 року, наступного місяця святкує 65-річчя, і, за повідомленнями, у компанії вже серйозно обговорюють можливих наступників.

За ці роки Apple втратила чимало відомих керівників. У 2019-му пішли головний дизайнер Джоні Айв і керівниця роздрібного напряму Анджела Арендтс, а нещодавно — фінансовий директор Лука Маестрі та операційний директор Джефф Вільямс. Але жодна з цих відставок не викликала стільки шуму, як можливе рішення Кука передати кермо влади.

Хто ж може його замінити? За даними Марка Гурмана з Bloomberg, головним кандидатом вважають Джона Тернуса — віцепрезидента з апаратної інженерії Apple. Тернус працює в компанії вже майже 24 роки та відіграє ключову роль у формуванні продуктових стратегій, які давно виходять за межі його технічної посади.

50-річного Тернуса вважають ідеальним варіантом, щоб очолити компанію щонайменше на десятиліття — саме стільки було Тіму Куку, коли він став CEO. Гурман зазначає, що більшість інших топменеджерів Apple або надто молоді, або вже близькі до пенсійного віку, тому Тернус виглядає найзбалансованішим вибором.

Його вплив у компанії помітно зростає. Саме Тернус представив iPhone Air — першу нову форму iPhone за багато років — і навіть особисто вітав покупців у лондонському магазині Apple на Regent Street під час запуску iPhone 17. Усередині компанії до нього ставляться з повагою, а Кук, за чутками, повністю йому довіряє.

У разі непередбачуваної ситуації Apple може тимчасово передати керівництво операційному директору Сабіху Хану або голові роздрібного напряму Дідрі О’Браєн. Але якщо йтиметься про офіційну зміну CEO, усі ознаки вказують на Тернуса як природного наступника Кука.

Поки що Тім Кук не робив жодних офіційних заяв про відставку. Проте, з огляду на дедалі активніші чутки, фанати Apple та інвестори уважно стежать за розвитком подій. Якщо Джон Тернус дійсно стане новим керівником, він отримає не лише одну з найвпливовіших посад у технологічній індустрії, а й місію — повести Apple у нову епоху.

