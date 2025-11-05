close-btn
OpenAI уклала угоду з Amazon на $38 млрд

05.11.2025 13:00
Ольга Деркач

Компанія-розробник ChatGPT OpenAI уклала багаторічну угоду з Amazon на суму $38 млрд, щоб отримати доступ до обчислювальних потужностей компанії. Це перше партнерство між стартапом і хмарним гігантом



Фото: unsplash.com

Угода допоможе OpenAI задовольнити швидко зростаючі потреби в обчисленнях. Amazon очікує, що всі обчислювальні ресурси, передбачені контрактом, стануть доступними для OpenAI до кінця наступного року. Це забезпечить творцеві ChatGPT швидкий доступ до потужних графічних процесорів Nvidia, розміщених у дата-центрах Amazon.

Amazon перебуває під тиском інвесторів, які вимагають прискорення зростання Amazon Web Services (AWS) — найбільшого у світі постачальника хмарних послуг. Проте конкуренти, такі як Microsoft і Google, останнім часом демонструють швидше зростання доходів у цьому сегменті завдяки попиту з боку компаній, що розробляють штучний інтелект.

Умови партнерства

Згідно з новою семирічною угодою, OpenAI зможе тренувати свої нові моделі ШІ в дата-центрах Amazon і використовувати їх для обробки запитів ChatGPT. Також OpenAI зможе застосовувати центральні процесори (CPU) Amazon для розвитку так званого агентного ШІ (agentic AI) — технології, яка виконує завдання автономно.

Хоча ця угода менша за масштабами порівняно з іншими контрактами OpenAI — зокрема, на $300 млрд з Oracle і $250 млрд з Microsoft, — вона є важливим кроком для Amazon.

Минулого тижня Amazon оголосила амбітні плани розширення своїх дата-центрів, звітуючи про зростання доходів від хмарного бізнесу на 20% за квартал — найвищий показник з 2022 року.

Цікаве по темі: OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам

Конкуренція та ринок ШІ

Серед великих проєктів Amazon — дата-центр у штаті Індіана вартістю $11 млрд, створений для конкурента OpenAI — компанії Anthropic. Amazon є головним хмарним провайдером Anthropic і очікує, що стартап залишатиметься її ключовим клієнтом протягом багатьох років. Amazon вже інвестувала $8 млрд у Anthropic, який також використовує її власні чипи ШІ під назвою Trainium.

Втім, нещодавно Anthropic уклала ще одну масштабну угоду — із Google, погодившись використовувати до 1 мільйона AI-чипів TPU. Це викликало питання у аналітиків щодо того, чи не починає стартап частково відмовлятися від сервісів Amazon.

Кінець ексклюзивності з Microsoft

Раніше Amazon не могла продавати свої хмарні послуги OpenAI через ексклюзивне партнерство стартапу з Microsoft. Проте минулого місяця OpenAI завершила цю угоду під час перегляду контракту з Microsoft і почала активно укладати нові угоди для задоволення зростаючого попиту на обчислення.

Фінансові перспективи

Очікується, що цього року дохід OpenAI сягне $13 млрд, тому компанія має продовжити експоненційно нарощувати продажі, щоб покривати витрати на обчислення. Генеральний директор Сем Альтман неодноразово заявляв, що OpenAI стикається із серйозним дефіцитом обчислювальних ресурсів, і прогнозує, що доходи компанії зростатимуть ще швидше у міру розширення потужностей.

Джерело: The Wall Street Journal.

