OpenAI додає сторонні застосунки у ChatGPT

07.10.2025 19:50
Микола Деркач

OpenAI запускає новий спосіб для розробників створювати застосунки всередині ChatGPT. Починаючи з понеділка, користувачі ChatGPT зможуть отримати доступ до інтерактивних додатків від таких компаній, як Booking.com, Expedia, Spotify, Figma, Coursera, Zillow та Canva. Разом із цим компанія представила попередню версію SDK — інструментарію для розробників, який дозволяє створювати власні застосунки для ChatGPT

Фото: pexels.com

Анонс відбувся під час щорічної конференції розробників DevDay 2025. За словами CEO OpenAI Сема Альтмана, нова функція покликана зробити ChatGPT «ефективнішим способом досягати цілей, навчатися швидше та працювати продуктивніше».

OpenAI продовжує розбудовувати екосистему навколо свого головного продукту. На відміну від GPT Store, де застосунки існували окремо, тепер вони інтегровані безпосередньо у відповіді ChatGPT. Це дозволяє викликати сторонні інструменти просто під час розмови — наприклад, звернутися до Figma командою «перетвори цей ескіз на діаграму» або попросити Coursera навчити основ машинного навчання.

На демонстрації Zillow користувачі могли знайти квартири у своєму районі у заданому ціновому діапазоні, переглядати інтерактивну мапу та уточнювати деталі через діалог із ChatGPT. Асистент також зможе сам пропонувати потрібні застосунки — наприклад, викликати Spotify, якщо користувач просить створити плейлист для вечірки. У майбутньому планується підтримка DoorDash, Instacart, Uber і AllTrails.

Читайте також: Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

Система побудована на основі Model Context Protocol (MCP), який дає змогу розробникам підключати свої джерела даних і створювати інтерактивний інтерфейс у відповідях ChatGPT. Користувачі зможуть входити у свої акаунти, якщо вже мають підписку, а згодом OpenAI планує запустити монетизацію застосунків через функцію Instant Checkout.

Питання конфіденційності залишаються відкритими — поки що невідомо, який обсяг даних отримуватимуть сторонні розробники. OpenAI заявляє, що вони мають збирати лише мінімально необхідні дані та бути прозорими щодо дозволів. Також поки неясно, як ChatGPT обиратиме між конкуруючими сервісами — наприклад, DoorDash і Instacart.

За матеріалами techcrunch.com.

