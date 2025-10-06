close-btn
PaySpaceMagazine

Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

06.10.2025 20:30
Микола Деркач

Акції Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) різко подорожчали у понеділок на передринкових торгах після того, як OpenAI підтвердила укладення масштабної угоди на постачання графічних процесорів, яка може принести виробнику чипів понад $100 млрд доходу протягом наступних чотирьох років

Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

Фото: chatgpt.com

На піку ціна акцій зросла більш ніж на 26% — це один із найпомітніших одноденних стрибків у сучасній історії AMD. До кінця дня папери стабілізувалися біля позначки $207.

Угода, що змінює ринок

Цей контракт став переломним моментом для AMD. Відповідно до домовленостей, OpenAI розгорне до 6 гігават графічних процесорів AMD Instinct, починаючи з 1 ГВт у 2026 році, у рамках проєкту, який складе конкуренцію домінуванню Nvidia на ринку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту.

Іншими словами, OpenAI створює гігантські датацентри для ШІ, які споживатимуть енергії стільки ж, скільки кілька великих електростанцій.

OpenAI отримає частку в AMD

У межах угоди OpenAI отримала варрант на купівлю до 160 млн акцій AMD за $0,01 кожна, що відповідає близько 10% компанії — за умови досягнення етапів розгортання.

Масштаб угоди вражає: інфраструктура на 6 ГВт означає десятки мільйонів топових GPU, колосальне енергоспоживання та безпрецедентну координацію ланцюга постачання. OpenAI, яка активно розширює свою мережу датацентрів Stargate, назвала партнерство критично важливим для своєї довгострокової стратегії розвитку ШІ.

Читайте також: Українські дослідники представили першу національну ШІ-модель

Реакція ринку

Ринок відреагував миттєво: котирування AMD підскочили з $160+ до понад $207 менш ніж за дві години — майже вертикальний рух на графіку. Завдяки цьому ринкова капіталізація компанії перевищила $300 млрд, що є рівнем, який мало хто з аналітиків прогнозував на 2025 рік.

Угода збіглася з бумом попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Хоча Nvidia залишається беззаперечним лідером у сегменті потужних GPU, серія AMD Instinct поступово здобуває репутацію надійного рішення для масштабних датацентрів.

Ризики залишаються

Попри ейфорію, ризики величезні. Будівництво багатогігаватних потужностей GPU — колосальне інженерне завдання, що вимагає спеціальних систем охолодження, стабільних енергомереж і складної логістики. Витрати OpenAI будуть астрономічними, а на AMD чинитиметься шалений тиск через строки виконання. Водночас Nvidia та низка стартапів із розробки власних чипів не залишаться осторонь.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud

Білл Ґейтс назвав професію, яку ШІ ніколи не витіснить

OpenAI запустила нову функцію в ChatGPT

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниБізнесШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Скільки ФОПів закрилися у 2025 — Опендатабот 03.10.2025

Скільки ФОПів закрилися у 2025 — Опендатабот
В Україні планують суттєво ускладнити процедуру закриття ФОП 02.10.2025

В Україні планують суттєво ускладнити процедуру закриття ФОП
Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру 01.10.2025

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру
Скільки податків заплатив бізнес у 2025 — Податкова 01.10.2025

Скільки податків заплатив бізнес у 2025 — Податкова
Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг 30.09.2025

Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг
NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців 30.09.2025

NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  21:00

НБУ оштрафував фінансову компанію

 Сьогодні  20:30

Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

 Сьогодні  19:50

НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів

 Сьогодні  18:30

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

 Сьогодні  17:30

Тім Кук може залишити посаду CEO Apple: хто його замінить

 Сьогодні  16:30

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  15:30

2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.