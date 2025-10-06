Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

Акції Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) різко подорожчали у понеділок на передринкових торгах після того, як OpenAI підтвердила укладення масштабної угоди на постачання графічних процесорів, яка може принести виробнику чипів понад $100 млрд доходу протягом наступних чотирьох років

На піку ціна акцій зросла більш ніж на 26% — це один із найпомітніших одноденних стрибків у сучасній історії AMD. До кінця дня папери стабілізувалися біля позначки $207.

Угода, що змінює ринок

Цей контракт став переломним моментом для AMD. Відповідно до домовленостей, OpenAI розгорне до 6 гігават графічних процесорів AMD Instinct, починаючи з 1 ГВт у 2026 році, у рамках проєкту, який складе конкуренцію домінуванню Nvidia на ринку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту.

Іншими словами, OpenAI створює гігантські датацентри для ШІ, які споживатимуть енергії стільки ж, скільки кілька великих електростанцій.

OpenAI отримає частку в AMD

У межах угоди OpenAI отримала варрант на купівлю до 160 млн акцій AMD за $0,01 кожна, що відповідає близько 10% компанії — за умови досягнення етапів розгортання.

Масштаб угоди вражає: інфраструктура на 6 ГВт означає десятки мільйонів топових GPU, колосальне енергоспоживання та безпрецедентну координацію ланцюга постачання. OpenAI, яка активно розширює свою мережу датацентрів Stargate, назвала партнерство критично важливим для своєї довгострокової стратегії розвитку ШІ.

Читайте також: Українські дослідники представили першу національну ШІ-модель

Реакція ринку

Ринок відреагував миттєво: котирування AMD підскочили з $160+ до понад $207 менш ніж за дві години — майже вертикальний рух на графіку. Завдяки цьому ринкова капіталізація компанії перевищила $300 млрд, що є рівнем, який мало хто з аналітиків прогнозував на 2025 рік.

Угода збіглася з бумом попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Хоча Nvidia залишається беззаперечним лідером у сегменті потужних GPU, серія AMD Instinct поступово здобуває репутацію надійного рішення для масштабних датацентрів.

Ризики залишаються

Попри ейфорію, ризики величезні. Будівництво багатогігаватних потужностей GPU — колосальне інженерне завдання, що вимагає спеціальних систем охолодження, стабільних енергомереж і складної логістики. Витрати OpenAI будуть астрономічними, а на AMD чинитиметься шалений тиск через строки виконання. Водночас Nvidia та низка стартапів із розробки власних чипів не залишаться осторонь.

За матеріалами finbold.com.