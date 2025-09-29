Білл Ґейтс назвав професію, яку ШІ ніколи не витіснить

Штучний інтелект (ШІ) стрімко змінює цілі індустрії, але є одна несподівана професія, яка, за словами Білла Ґейтса, й через століття потребуватиме людського дотику

Ґейтс добре знає, як технології формують завтрашній день. У нещодавній розмові він визнав те, що хвилює багатьох: розвиток ШІ водночас захоплює і насторожує. «Я теж боюся», — зізнався він, відображаючи глобальне занепокоєння.

Ці страхи небезпідставні. За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, до 2030 року автоматизація може знищити 85 млн робочих місць. Водночас очікується створення 97 млн нових, у сферах, яких ми ще навіть не до кінця розуміємо.

Виклик полягає в іншому: зробити так, щоб ці зміни принесли користь усім, а не лише технологічно обізнаним чи привілейованим. Ґейтс бачить майбутнє, де ШІ підвищує продуктивність і дає людям більше часу для самореалізації — але лише за умови мудрого використання.

Чому програмування унікальне

Серед усіх професій Ґейтс виокремлює одну, яка, на його думку, завжди залишиться «людською» — програмування.

Так, ШІ може писати базовий код і виправляти помилки краще за більшість із нас. Але справжнє програмування — це значно більше, ніж друк інструкцій. Це вирішення складних задач, креативні рішення та створення абсолютно нового. Тут потрібні інтуїція, логіка й уява — риси, які машини не здатні повністю відтворити.

Цікаве по темі: ШІ-індустрії загрожує дефіцит доходів у $800 млрд — Bain

Програмісти часто описують моменти осяяння — несподівані інсайти, що виникають не з підручника, а з глибоко людського мислення. Саме ця здатність до інноваційного мислення, за Ґейтсом, гарантує, що програмування залишиться затребуваним навіть у світі надпотужних ШІ.

Галузі, де ШІ змінює правила

Програмування — не єдина сфера, яку не так просто автоматизувати. Біотехнології, енергетика й інші наукомісткі галузі також вимагають складних рішень, що не зводяться до алгоритмів.

Водночас інші професії вже зазнають трансформацій. Адміністративні ролі чи частина дизайнерських завдань усе частіше виконуються за допомогою алгоритмів, здатних писати тексти, планувати графіки або створювати макети за секунди.

Це не завжди означає масове безробіття, але свідчить про радикальну зміну підходів. Майбутнє роботи — це адаптація до ШІ, а не боротьба з ним. Це означає — постійне навчання, освоєння нових інструментів і переосмислення ролі людини та машини.

Головний висновок простий: допитливість і гнучкість — ключові якості майбутнього. ШІ нікуди не зникне, але так само не зникне потреба в людях, здатних мислити, творити й керувати складними процесами.

Джерело: The Valley Vanguard.