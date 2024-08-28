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Статки Павла Дурова: наскільки багатий співзасновник Telegram

28.08.2024 17:40
Ольга Деркач
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Статки Павла Дурова, який зараз перебуває під арештом французької влади, починають викликати все більший інтерес

Статки Павла Дурова: наскільки багатий співзасновник Telegram

Статки Павла Дурова: наскільки багатий співзасновник Telegram Фото: instagram.com/durov, unsplash.com

Павло Дуров — підприємець російського походження, найбільш відомий як співзасновник соціальної мережі «ВКонтакте» (VK) та додатку для обміну повідомленнями Telegram.

За оцінкамиForbes, статки Павла Дурова становлять близько $15,5 млрд. Його статки в першу чергу походять від володіння Telegram, популярність і кількість користувачів якого значно зросла з моменту його заснування понад десять років тому.

Як Дуров заробляє свої гроші:

  • ВКонтакте (VK): Дуров став співзасновником VK у 2006 році. Успіх VK приніс значні фінансові прибутки, особливо після того, як платформа залучила мільйони користувачів і рекламодавців;
  • Telegram: у 2013 році Дуров запустив Telegram, додаток для обміну повідомленнями, відомий своїм сильним акцентом на конфіденційності та безпеці. Популярність Telegram стрімко зросла, і зараз він має сотні мільйонів користувачів по всьому світу. Хоча Telegram є безкоштовним у використанні, він досліджував різні стратегії монетизації, включаючи преміум-функції та рекламу;
  • інвестиції: Дуров також зробив стратегічні інвестиції в різні технологічні стартапи та інші підприємства, що ще більше збільшило його статки.

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Дуров зазнав значного тиску з боку російського уряду під час керування «ВКонтакте». У 2014 році він відмовився передати дані користувачів українських протестувальників російській владі, а також відмовився закрити опозиційні російській владі спільноти у VK. Це призвело до його витіснення з компанії і, зрештою, до його від’їзду з росії.

У серпні 2024 року Дуров був заарештований у Франції за звинуваченнями, пов’язаними з недостатньою модерацією в Telegram, що нібито дозволило злочинній діяльності, такій як відмивання грошей і торгівля наркотиками, поширюватися на платформі. Арешт викликав дебати про баланс між конфіденційністю і безпекою на цифрових платформах.

На кінець серпня статки Павла Дурова становлять $15,5 млрд, що ставить його на 120 місце у списку мільярдерів Forbes, який оновлюється в режимі реального часу.

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Рубрики: ГрошіСвітНовини
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