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Скільки заробляє Віталік Бутерін — звіт Ethereum Foundation

28.08.2024 15:00
Дарія Шуть
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Ethereum Foundation збільшив щорічні витрати на нові інституції, які становили 23,8% витрат фонду у 2022 році

Скільки заробляє Віталік Бутерін — звіт Ethereum Foundation

Фото: youtube.com, freepik.com

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін нещодавно розповів, що він заробляє приблизно $139 000 на рік як член Ethereum Foundation (EF).

Бутерін має значні активи в ETH, які станом на червень 2024 року наблизили його статки до $1 млрд. Водночас він заявив, що приблизно з 2018 року не торгував Ethereum для особистої вигоди.

Він опублікував ці дані після активного обговорення в соцмережах щодо розподілу фінансування Ethereum Foundation. Причиною стали побоювання зацікавлених сторін щодо плати за газ, яку отримує некомерційна організація, що займається розвитком екосистеми Ethereum.

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Бутерін та інший член EF Джош Старк відповіли на ці занепокоєння, показавши попередній виклад бюджетних цілей Фонду. За їх словами, всебічне дослідження буде опубліковано перед Devcon SEA, великою чотириденною подією, яка запланована на листопад 2024 року в Бангкоку.

Згідно з попереднім звітом, у 2023 році Ethereum Foundation виділила 36,5% своїх ресурсів на допомогу «новим установам». Це суттєве зростання порівняно з 23,8% у 2022 році та демонструє висхідну відданість фонду проєктам, пов’язаним з Ethereum.

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Ці проєкти включають фінансування установ, які мають важливе значення для довгострокових цілей Ethereum, таких як 0xPARC Foundation, Decentralized Research Center, аналітична компанія Level 2 — L2Beat, а також Nomic Foundation.

Другий за величиною розподіл ресурсів EF (24,9%) був спрямований на дослідження і розробку Level 1. Сюди входить ончейн тестування та оновлення мережі Ethereum, в тому числі оновлення Dencun, яке вийшло на початку 2024 року.

Розподіл витрат Ethereum Foundation у 2023 році

Розподіл витрат Ethereum Foundation у 2023 році. Фото: x.com/VitalikButerin

Також Старк зазначив, що в першому кварталі 2024 року EF розподілив приблизно $11,4 млн зовнішнім командам і присудив багато нагород внутрішнім командам, таким як Geth.

Нагадаємо, засновник Ethereum Віталік Бутерін спантеличив спільноту ще одним значним переказом. Він відправив 400 ETH на суму близько $1,06 млн на нову адресу, згідно з даними, наданими Arkham Intelligence.

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