Кити Ethereum можуть стимулювати зростання ціни монети — аналітика

Кити Ethereum поступово повертаються на ринок після нещодавніх позитивних подій навколо ETH, що демонструє відновлення оптимізму серед інституційних та роздрібних інвесторів щодо цього криптоактиву

Кити Ethereum за тиждень придбали 426 000 ETH

Бурак Кесмечі (Burak Kesmeci), авторитетний автор та аналітик CryptoQuant, помітив нещодавнє зростання накопичення ETH серед великих інвесторів, що породило надію у спільноті на потенційне зростання цін на криптоактиви.

Проаналізувавши останні дані, експерт повідомив, що кити Ethereum придбали 426 000 ETH, що за поточним курсом становить приблизно $1,4 млрд за один тиждень, зокрема, з 22 по 28 липня. Аналітик також зазначив, що китові гаманці, на яких зберігається щонайменше 0,1% від загальної кількості ETH, постійно демонстрували позитивний чистий потік протягом усього попереднього місяця.

Ethereum balinaları geride bıraktığımız hafta cüzdanlarına 426 bin adetin üzerinde ETH ekledi. Ethereum balinaları tam gaz biriktirmeye devam ediyor. 1⃣ Large Holder Netlow Toplam arzın en az %0,1’ini elinde bulunduran cüzdanlar, geçtiğimiz ay boyunca sürekli olarak pozitif… pic.twitter.com/VDUkBNeEee — Burak Kesmeci (@burak_kesmeci) July 28, 2024

За словами Кесмечі, цей сплеск накопичення був виявлений після відновлення ціни з недавніх мінімумів нижче порогу в $3000. Експерт також пояснив зростання ажіотажем навколо запуску спотових Ethereum ETF минулого тижня, який приніс значні притоки з моменту його створення.

Після запуску спотових ETF минулого тижня фонд BlackRock, ETHA, отримав найбільший чистий приплив коштів ($442 млн). Друге місце посів фонд ETHW від Bitwise з чистим притоком понад $265 млн, а фонд FETH від Fidelity отримав чистий притік близько $214 млн. Незважаючи на значний відтік коштів у перший день торгів, ETHE від Grayscale вдалося акумулювати чистий притік у розмірі понад $164 млн.

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Кесмечі підкреслив, що всього за 4 торгові дні Ethereum ETF, за винятком ETHE, отримали інвестиції на загальну суму понад $1,17 млрд. Зважаючи на такі значні темпи притоку інвестицій, аналітик впевнений, що ETH може очікувати ралі, як це сталося з Біткоїном після запуску Bitcoin-ETF у січні.

«Звичайно, у міру того, як адаптація зростає і стає легшою, очікується, що ралі, подібне до того, що ми бачимо в BTC, відбудеться і в ETH», — заявив він.

Ціна ETH починає тиждень на позитивній ноті

Ціна Ethereum в даний час демонструє позитивну динаміку, викликаючи настрої щодо подальшого зростання. Після падіння до $3200 в неділю, криптовалюта націлилась на ціновий рівень $3400.

Цей ціновий відскок можна пояснити поточною акумуляцією китів, оскільки такий підвищений інтерес і прийняття криптоактивів здебільшого вважається бичачим фактором, який може вплинути на ціни.

На момент написання статті ціна Ethereum за минулий день зросла приблизно на 3,90%, торгуючись на рівні $3385. Його ринкова капіталізація зросла на понад 3,71%, але обсяг торгів все ще демонструє негативні настрої, впавши більш ніж на 19% за останні 24 години.

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За матеріалами bitcoinist.com.