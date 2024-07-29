П'ять подій, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня

Економічний календар цього тижня в Сполучених Штатах обіцяє бути насиченим, оскільки вся увага прикута до липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС)

Криптовалютні ринки залишалися відносно стабільними протягом вихідних, а їхня загальна капіталізація становила трохи більш як $2,5 трлн. Щобільше, п’ятничні дані по інфляції допомогли ринкам трохи відновити позиції наприкінці минулого тижня, коли Core PCE після невеликого зростання зрівнявся з очікуваннями.

Цифрові активи, особливо Біткоїн, також були підтримані позитивними коментарями Дональда Трампа на конференції Bitcoin 2024 в суботу.

Економічні події з 29 липня по 2 серпня

У вівторок вийде липневий індекс споживчої довіри, який відображає рівень довіри, що впливає на споживчі витрати, які складають близько 70% ВВП США.

У четвер вийде індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) від ISM. Ці дані відображають ділові умови у виробничому секторі та є показником загальноекономічних умов.

У п’ятницю будуть опубліковані дані щодо зайнятості та безробіття, які покажуть кількість створених нових робочих місць та відсоток людей, які активно шукали роботу протягом попереднього місяця. Ці звіти також є ключовими індикаторами, оскільки центральний банк враховує зміни на ринку праці при прийнятті рішень.

Однак інвестори чекатимуть на середу, коли відбудеться засідання Федеральної резервної системи, на якому обговорюватиметься можливе зниження відсоткової ставки.

Економісти прогнозують, що цього тижня навряд чи буде зниження ставок, але очікується, що ФРС подасть чіткий сигнал про зниження ставок на наступному засіданні у вересні.

Key Events This Week: 1. CB Consumer Confidence data – Tuesday 2. JOLTs Job Openings data – Tuesday 3. Fed Rate Decision and Statement – Wednesday 4. ISM Manufacturing PMI data – Thurdsay 5. June Jobs Report – Friday 6. ~20% of S&P 500 companies report earnings Volatility… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 28, 2024

Цього тижня також мають бути опубліковані великі звіти про прибутки за другий квартал, в тому числі членів “Великої сімки” — Apple, Amazon, Meta та Microsoft. Також слід звернути увагу на AMD, Coinbase, PayPal і MasterCard.

Перспективи крипторинку

За останні 24 години загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла на 3%, досягнувши $2,59 трлн на початку торгів у понеділок в Азії.

Як і протягом більшої частини цього місяця, Біткоїн лідирує на тлі нещодавніх політично “бичачих” настроїв, і рано вранці 29 липня його вартість трохи не досягла $70 000. Альткоїни здебільшого зростали в ціні, але їхній приріст був мінімальним і становив приблизно від 2% до 4%. Лише Bitcoin Cash (BCH) рухався швидше: за добу він зріс на 14%, досягнувши $448.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cryptopotato.com