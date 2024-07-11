Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку

Коли Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) оголошує про зміну цільової ставки ФРС, ми всі знаємо, наскільки суттєво це може вплинути на напрямок руху ринків. Але що, якби ви могли зазирнути в карти, так би мовити, до того, як центральний банк викладе їх на стіл?

ФРС публікує свої прогнози чотири рази на рік; “точковий графік” можна знайти на сторінках її звітів “Резюме економічних прогнозів (Summary of Economic Projections)”, що дозволяє відстежувати, як кожен член ФРС прогнозує майбутні відсоткові ставки.

Чи можна використовувати точковий графік для прогнозування майбутніх рішень щодо відсоткових ставок? Начебто так, але не зовсім точно. Це тому, що члени ФРС, швидше за все, змінять свої прогнози, коли з’являться нові економічні дані. Але ви можете використовувати його, щоб краще зрозуміти, про що зараз думає ФРС і що вона може зробити на наступному засіданні FOMC.

До певної міри, ФРС підіймає або опускає хвилю, на якій тримаються всі наші фінансові човни. Тому, якщо ви побіжно подивитеся на ймовірні кроки ФРС, це може дати вам стратегічну перевагу в навігації по економічним водам.

Що таке точковий графік ФРС

Точковий графік ФРС — це діаграма, яка показує, де, на думку кожного члена FOMC, будуть відсоткові ставки до кінця поточного року, через два або три (залежно від пори року) роки поспіль, а також у більш невизначеній “довгостроковій перспективі”. Кожна “крапка” відображає індивідуальну думку учасника.

Як читати графік

FOMC збирається вісім разів на рік. Під час чотирьох із цих засідань — у березні, червні, вересні та грудні — комітет публікує оновлений графік. Читати графік просто і зрозуміло. Погляньте на графік за березень 2024 року:

Колонки: Кожна колонка представляє рік, починаючи з поточного року зліва. Останній стовпчик не є роком, а позначений як “довгостроковий період”.

Кожна колонка представляє рік, починаючи з поточного року зліва. Останній стовпчик не є роком, а позначений як “довгостроковий період”. Рядки: Рядки представляють відсоткові ставки.

Рядки представляють відсоткові ставки. Точки: самі точки представляють прогноз відсоткової ставки кожного учасника на певний рік.

Як інтерпретувати точковий графік

Точковий графік показує колективні очікування ФРС щодо відсоткових ставок у часі. Зверніть увагу на точки, які згруповані разом. Вони означають, що більшість членів ФРС згодні з тим, якими можуть бути процентні ставки в майбутньому.

Просто пам’ятайте, що ці думки не є остаточними. Якщо з’являться економічні дані, які не зовсім відповідають їхнім очікуванням, члени ФРС, швидше за все, змінять свої прогнози. Зміни часто незначні, але в часи економічної невизначеності вони можуть бути досить суттєвими. Ось приклад чогось середнього:

Ще в червні 2022 року один з членів ФРС вважав, що “кінцева ставка”, або найвища відсоткова ставка на 2023 рік, досягне піка між 4,25% і 4,5%. Ще один член ФРС припускав, що процентні ставки впадуть нижче 3%. Більшість членів ФРС прогнозували відсоткові ставки в діапазоні від 3,5% до 3,75%.

Перемотаємо на рік вперед, і один з учасників прогнозує, що кінцева ставка у 2023 році буде трохи вищою за 6%. Двоє членів прогнозували відсоткові ставки на рівні від 5% до 5,25%. А більшість очікувала, що відсоткові ставки на кінець року становитимуть від 5,5% до 5,75%.

Які основні переваги та обмеження точкового графіка

Основна перевага полягає в тому, що точковий графік робить прогнози ФРС прозорими. Так було з моменту його першої публікації у 2012 році (з метою забезпечення більшої прозорості для широкої громадськості). Тепер ви можете побачити думку кожного члена FOMC щодо відсоткових ставок.

Основним обмеженням цих прогнозів є те, що це всього лише прогнози. Як такі, вони можуть змінюватися. Такі фактори, як інфляція, ринок праці та інші, відіграють важливу роль у визначенні того, чи буде ФРС підвищувати, знижувати або зберігати поточну ставку.

Як використовувати точковий графік для прийняття інвестиційних рішень

На це питання немає простої відповіді, оскільки економіка складається з багатьох рухомих частин. З усім тим, точкові графіки дають певну інформацію, яка може допомогти вам у створенні або ребалансуванні вашого портфеля. Ось кілька моментів, на які варто звернути увагу.

Як ФРС оцінює стан економіки?

Якщо ви порівняєте точкові графіки з плином часу, то зможете зрозуміти, чи ФРС схиляється до яструбиного (і прагне підвищити відсоткові ставки), чи до голубиного (і прагне знизити відсоткові ставки) курсу. Яструбиний настрій ФРС свідчить про те, що вона стурбована інфляцією. Отже, зверніть увагу на економіку, а саме на те, чи перебуває вона, на вашу думку, у фазі “розширення” або “піку” економічного циклу.

З іншого боку, “голубиність” ФРС свідчить про те, що вона стурбована уповільненням зростання; економіка також може перебувати у фазі “скорочення” (рецесії) або “відновлення”. Детальніше про це у нашій статті “Голубиний та яструбиний: ключові відмінності грошово-кредитної політики ФРС США”.

Які сектори чутливі до відсоткових ставок?

Тут корисно знати про захисні та циклічні акції. Наприклад, візьмемо ситуацію з високими ставками. Банки та кредитори, як правило, отримують вигоду від зростання відсоткових ставок, оскільки вони часто підвищують ставки для позичальників. Але коли відсоткові ставки є достатньо високими, щоб відлякувати позичальників, їхні прибутки можуть знизитися.

Споживчі товари широкого вжитку, промислові товари та матеріальні запаси, як правило, демонструють погані результати під час циклів підвищення ставок, оскільки інфляція та висока вартість запозичень стримують витрати та знижують прибутки. І навпаки, менш чутливі сектори, такі як охорона здоров’я, демонструють кращі результати.

Але тут є багато умовностей, тому краще ознайомитися з різними секторами та їхньою поведінкою за різних відсоткових ставок, перш ніж намагатися скористатися перевагами ротації секторів на ринку.

Як очікування членів FOMC збігаються з очікуваннями ринку?

Оператор ф’ючерсних бірж CME Group (CME) відстежує ймовірність підвищення, зниження ставки FOMC або її незмінності на майбутніх засіданнях. Інструмент CME FedWatch використовує 30-денні ф’ючерсні ціни на облігації ФРС для аналізу ймовірності зміни відсоткової політики. (Сторінка CME FedWatch також містить найсвіжіший точковий графік).

Уявіть собі точковий графік як прозоре вікно в індивідуальні припущення ФРС. Це припущення бюрократів на рівні доктора наук, але все ж таки припущення. Хоча ці прогнози надають цінну інформацію, яку ви можете використати для розробки стратегії своїх інвестицій, ви повинні пам’ятати, що ці точки є динамічними та, ймовірно, змінюватимуться в міру мінливості економічного ландшафту.

Використовуйте графік ФРС разом з іншими фундаментальними даними, поточною кривою дохідності й, можливо, інструментом CME FedWatch Tool, щоб отримати ширше уявлення про очікування ринку щодо процентної політики (і загальноекономічних очікувань) перед тим, як тасувати власні фінансові колоди.

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За матеріалами britannica.com, Federal Open Market Committee, CME FedWatch Tool