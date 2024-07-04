Що таке фінансові ринки: як вони працюють і чим особливі

У цій статті ми розглянемо основні принципи функціонування фінансових ринків, їх роль в економіці та особливості, які роблять їх надзвичайно важливими для стабільності та розвитку глобальної фінансової системи

Фінансові ринки є невіддільною частиною сучасної економіки, відіграючи ключову роль у перерозподілі ресурсів та капіталу. Вони забезпечують платформу, де зустрічаються покупці та продавці фінансових інструментів, таких як акції, облігації, валюта та деривативи. Через фінансові ринки компанії залучають капітал для розвитку, а інвестори отримують можливість примножити свої заощадження.

Розуміння того, як працюють фінансові ринки, є важливим для кожного, хто прагне розібратися у світовій економіці та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. Від механізмів торгівлі до регулювання і впливу глобальних подій — все це формує унікальний та складний світ фінансів.

Ринки існували століттями, коли покупці та продавці збиралися разом, щоб обмінятися товарами. Спочатку учасники ринку торгували особисто, але сьогодні більшість фінансових операцій відбувається в електронному вигляді. Проте концепція залишається незмінною: дві або більше сторін визначають вартість активу та укладають угоду про обмін товару на гроші або бартер.

Ринки можуть бути такими ж звичними, як торг за яблука на місцевому фермерському ярмарку або торги за антикварний комод на вебсайті аукціону. Вони також можуть бути складними для розуміння, особливо якщо ви новачок на фінансових ринках. Згадайте, наприклад, нещодавній ажіотаж навколо криптовалют або складнощі торгівлі опціонами. Детальніше про це в нашому огляді “Оплата в опціонах: які компанії пропонують та яка з цього вигода”.

Але якщо продукт існує, ви можете бути майже впевнені, що ним десь торгують на ринку.

Що таке ринок

Ринки дозволяють обмінюватися товарами, послугами чи іншими цінними активами між двома або більше сторонами. Більшість ринків виникли як обмін товарів на гроші за узгодженою ціною, але не всі обміни передбачають законний платіжний засіб. Бартер залишається поширеним явищем, коли дві сторони домовляються обміняти один товар або послугу на інший.

Ринки допомагають встановлювати ціни на товари, послуги та інші активи. Для торгівлі потрібні щонайменше дві сторони, а три або більше сторін допомагають стимулювати конкуренцію. Конкуренція сприяє ціноутворенню, тобто процесу визначення ціни на актив. Чим більше людей беруть участь у ринку, тим він вважається ліквіднішим, а визначена ціна матиме більший вплив.

Наприклад, ф’ючерси на сиру нафту, якими щодня торгують тисячі учасників на Нью-Йоркській товарній біржі CME Group (NYMEX) в електронній формі, встановлюють прийнятну базову ціну на американську сиру нафту. Ця ціна використовується як орієнтир для сирої нафти, яка переходить з рук в руки на місцевих ринках Північної Америки та світу — від бурових робіт і нафтопереробних заводів до цін на бензин на місцевій заправці.

Попит і пропозиція

Попит і пропозиція — і очікування щодо майбутнього попиту та пропозиції — завжди були й залишаються основними принципами ціноутворення. Продавці пропонують актив — чи то кукурудзу, чи то автомобілі, чи то акції, чи то облігації. Покупці створюють попит, торгуючись за пропозицію.

Висока пропозиція часто призводить до зниження цін, тоді як дефіцит пропозиції зазвичай означає підвищення цін. Наприклад, якщо повені знищують мільйони гектарів кукурудзи, ціни, як правило, зростають на тлі дефіциту пропозиції. Якщо ж це ідеальний рік для врожаю та на елеваторах опиняється більше зерна, ніж потрібно ринку для перероблювання, ціна, швидше за все, знизиться.

Якщо ви проходили базовий курс економіки, то бачили криву цін, яка відображає як попит, так і пропозицію. Крива зазвичай нахилена вниз зліва направо. Це означає, що зі зростанням ціни попит падає, якщо пропозиція залишається незмінною. Це має сенс, оскільки всі ми маємо обмежену кількість грошей, і всі товари та послуги, які ми купуємо, повинні конкурувати за цей обмежений пул.

Однак існує інший клас товарів, які називаються товарами Веблена. Крива попиту на такі товари має висхідний нахил зліва направо, а це означає, що зі зростанням ціни все більше людей хочуть мати ці товари. Раніше ми проаналізували, чи можна вважати Біткоїн і криптовалюти товарами Веблена.

Різні стилі торгівлі

Так само як існує багато активів для торгівлі, від кукурудзи до нафти та антикварних комодів, так само існує багато способів торгівлі ними. Ось короткий огляд деяких типів ринків, на яких відбувається ціноутворення.

Аукціонні ринки

На аукціонних ринках покупці та продавці зустрічаються, щоб обміняти гроші на товари в рамках структурованого обміну. Фондові або товарні ринки, використовують аукціонний процес для узгодження заявок і пропозицій покупців і продавців.

Казначейство США також проводить щоденні та щотижневі аукціони з продажу державних векселів та облігацій покупцям з фіксованим доходом. Волл-стріт — це, мабуть, перше місце, яке спадає на думку, коли мова заходить про “аукціонні” ринки; легенда стверджує, що торгівля там розпочалася під платаном у 1792 році.

Поза фінансовими ринками існують й інші аукціонні ринки, наприклад, ринки творів мистецтва, вина, худоби, заставного житла та низки інших активів, що продаються у фізичному просторі або в Інтернеті. У 20-му столітті Чикаго став центром світової торгівлі сільськогосподарськими ф’ючерсами в системі, яка дозволяла фермерам і переробним компаніям компенсувати (тобто хеджувати) свої цінові ризики щодо майбутніх цін на сільськогосподарські культури та худобу.

Сьогодні велика частка діяльності на ф’ючерсному ринку припадає на такі фінансові продукти, як фондові індекси, казначейські цінні папери та іноземна валюта.

Позабіржові ринки

На відміну від структурованих ринків, позабіржові ринки використовують для торгівлі цінними паперами мережі брокерів і дилерів, які існують поза біржею. Дилери котирують ціни, за якими вони купуватимуть або продаватимуть цінні папери іншим дилерам або клієнтам. Угоди можуть укладатися телефоном, електронною поштою, службами обміну повідомленнями або через електронні дошки оголошень.

На позабіржовому ринку можна придбати кілька видів цінних паперів, зокрема акції, облігації, валюти, криптовалюти та деривативи (вартість яких базується на базовому активі).

Але більшість угод з акціями, облігаціями, сировинними товарами та криптовалютами укладаються на біржах або інших платформах для здійснення торгівлі — сучасній, але набагато швидшій версії аукціонного ринку.

Кілька десятиліть тому, до появи електронної торгівлі, угоди укладалися на біржових майданчиках шляхом “відкритого аукціону”. Хоча деякі біржові торги все ще відбуваються шляхом відкритих торгів, переважна більшість транзакцій здійснюється в електронному вигляді.

Первинний та вторинний ринки

Акції та облігації торгуються як на первинному, так і на вторинному ринках. Для акцій найвідоміший приклад первинного ринку — це коли приватна компанія виходить на біржу через первинне публічне розміщення акцій (IPO). Це перший раз, коли компанія пропонує акції зовнішнім інвесторам, і це шанс для інвесторів купити цінні папери у банку, який здійснив первинний андеррайтинг акцій.

Облігації також доступні на первинному ринку. Новий випуск боргових зобов’язань, запропонований безпосередньо компанією або урядом, вважається пропозицією на первинному ринку.

Після того, як компанія випускає акції, вони продаються на вторинному ринку між інвесторами. Вторинний ринок існує і для облігацій. Власники облігацій можуть утримувати свої боргові інструменти та отримати номінальну вартість при погашенні (якщо не буде дефолту), або ж вони можуть продати облігації іншим інвесторам.

У підсумку, ринки допомагають людям та організаціям встановлювати ціни на різноманітні активи. Фінансові ринки мають різні цілі залежно від того, чим ви торгуєте. Встановлення ціни може відбуватися на аукціоні або позабіржовому ринку.

Ці основні ринкові принципи — як вони працюють і чому вони важливі — закладають основу для розуміння того, як функціонує ринкова економіка.

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Допоміжні джерела: britannica.com, investopedia.com, newyorkgid.com