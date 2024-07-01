Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця

Чи прокладають ангели шлях туди, куди бояться ступити венчурні інвестори?

Компанії на ранніх стадіях розвитку, які прагнуть залучити капітал для розширення своєї діяльності, можуть звернутися за фінансовою допомогою до спеціалізованого класу інвесторів: бізнес-ангелів та/або венчурних капіталістів.

Якщо ви стежите за ринком, особливо за ринком стартапів та компаній, що готуються до IPO, ви, мабуть, чули обидва терміни. І здебільшого знаєте, що вони роблять — вливають капітал у малий бізнес, щоб допомогти йому розвиватися. Але чи знаєте ви різницю між цими двома типами інвесторів?

У чому їхня діяльність схожа, а в чому відмінна?

Чи існують типи бізнесу, яким один клас інвесторів може надавати перевагу перед іншим?

Що ангели та венчурні фонди очікують отримати від своїх інвестицій?

Можливо, ви інвестор, який цікавиться ранніми стадіями формування капіталу, а можливо, ви власник бізнесу, який хоче залучити кошти від одного з цих двох типів інвесторів. У будь-якому випадку, ось що вам потрібно знати.

Хто такі бізнес-ангели

Бізнес-ангел — це (зазвичай) заможна людина, яка інвестує особисті кошти у стартап або бізнес на ранній стадії розвитку в обмін на частку в капіталі компанії.

Це може бути заможний друг або член сім’ї, або заможна людина, яка знає вашу галузь, любить ваші бізнес-ідеї та прагне вкласти гроші у ваші починання в обмін на частку у вашій компанії.

Хто такі венчурні капіталісти

Венчурний капіталіст — це інституційний інвестор, найнятий фірмою ризикового капіталу, який інвестує кошти в стартапи або бізнеси на ранніх стадіях розвитку в обмін на частку в акціонерному капіталі компаній.

Варто зазначити, що венчурні фірми, як правило, створюються у формі командитних товариств (limited partnerships), в яких функції та обов’язки керівництва (генерального партнера) відокремлені від функцій та обов’язків інвесторів (партнерів з обмеженою відповідальністю).

У чому відмінності між бізнес-ангелами та венчурними інвесторами

Хоча інвестори-ангели та венчурні капіталісти інвестують та залучають капітал, відмінності між ними можуть бути досить помітними. Наприклад, ангели можуть допомогти запустити компанії, які венчурні капіталісти згодом захочуть поглинути на більш пізніх стадіях.

Ангели можуть бути зацікавлені в роботі з компаніями на стадії ідеї або початкового фінансування (тобто “посівного”), тоді як венчурні капіталісти хочуть побачити ці ідеї на практиці. Чому? Тому що у них різне джерело фінансування, різні операційні процеси, вимоги та цілі. Подивімось на це ближче.

Як венчурні фірми фінансують бізнес

Венчурні фірми мають значно більше коштів для інвестування (в середньому $9,9 млн), оскільки їхні фонди зазвичай об’єднані з іншими інвестиційними компаніями, великими корпораціями та пенсійними фондами.

Оскільки венчурні інвестиції є більшими, вони також вимагають ретельнішої юридичної перевірки. Очікуйте, що інвестори глибоко зануряться в бізнес-модель компанії, фінансові показники, ринок, продукти, менеджмент та історію діяльності, серед іншого.

Велике венчурне фінансування, як правило, також вимагає більшої частки у вашій компанії. Насправді венчурна фірма, швидше за все, володітиме приблизно половиною вашого бізнесу на момент вашого виходу. Це означає, що венчурні інвестори також мають право голосу в тому, як ви керуєте бізнесом, і очікують, що ви будете досягати цільових показників зростання щокварталу.

Як бізнес-ангели фінансують компанії

З іншого боку, ангел-інвестор вирішує інвестувати власні кошти, але часто як частина мережі інших ангелів. Бізнес-ангели беруть на себе більший ризик, проводять меншу комплексну перевірку і не так сильно контролюють те, як ви керуєте своїм бізнесом.

Натомість вони більше довіряють засновнику та команді. Однак вони все одно матимуть бізнес-знання, досвід і зв’язки, які допоможуть компаніям на ранніх стадіях розвитку.

Коли ангели та венчурні інвестори працюють разом

Трохи більш як десять років тому ангели та венчурні інвестори розглядалися як дуже різні ланки фінансового ланцюга. Вони мали різні інтереси з огляду на свої інвестиційні вимоги та очікували, що бізнес буде перебувати в дуже різних позиціях, якщо вони будуть залучені до процесу.

Але з того часу межі розмилися, і ангели та венчурні інвестори активно співпрацюють та формують міцні та продуктивні робочі відносини. Якщо ваш бізнес може об’єднати інвестиції як від ангелів, так і від венчурних інвесторів, які вміють працювати разом, і якщо ви зможете успішно розвивати ці відносини, то отримаєте деякі дуже вигідні переваги.

Історично склалося так, що ангели інвестували на ранніх стадіях процесу як приватні особи, тоді як венчурні фонди інвестували пізніше. Але оскільки ангели починають формувати “синдикати” — великі групи, які об’єднують зусилля, щоб запропонувати більші раунди фінансування та мінімізувати ризики, а венчурні фонди починають залучатися на початкових етапах життєвого циклу бізнесу, ці дві групи починають працювати в гармонії.

Тісніші робочі стосунки між ангелами та венчурними інвесторами можуть допомогти бізнесу отримати ціннішу угоду на етапі, що передує Серії А. Компанії отримують вигоду від одночасної роботи з ангелами та венчурними інвесторами, а також більший обсяг фінансування.

Навіть якщо вони не працюють разом на початку бізнес-шляху, ангели та венчурні інвестори часто обмінюються рекомендаціями щодо компаній, які мають потенціал.

Венчурні інвестори направляють компанії до ангелів, якщо вони звернулися до фонду на занадто ранній стадії. Аналогічно, ангели можуть представити бізнес венчурним інвесторам, коли настане час зробити наступний крок у фінансуванні.

Підсумок

Бізнес-ангели та венчурні інвестори відіграють важливу роль на стадіях формування капіталу компанії. Не всі компанії, що фінансуються цими структурами, прагнуть вийти на біржу, але багато хто йде до цього. Якщо ви інвестор, який дивиться на бізнес, що тільки-но вийшов на біржу, це допоможе вам зрозуміти, як компанія досягла цього фінансового стану.

І якщо вона пішла шляхом венчурного капіталу, зробіть невелику домашню роботу і дослідіть венчурну фірму та її історію (тобто, рівень успіху), щоб отримати більше інформації про вашу цільову інвестицію. Детальніше про це в нашій статті “Фундаментальний аналіз: як він може допомогти визначити вартість акцій”.

А якщо ви самі є власником бізнесу, ви можете вирішити, який з цих шляхів може бути правильним для вас. Крім того, ви можете розглянути можливість отримання кредиту для малого бізнесу або навіть краудфандингової угоди, яка допоможе вам розвивати та розширювати свій бізнес.

Інвестуючи в себе, ви можете дізнатися, що інші також захочуть інвестувати у вас.

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За матеріалами british-business-bank.co.uk, weareuncapped.com, britannica.com