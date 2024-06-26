Українські стартапи можуть взяти участь в конкурсі VDS Startup Competition

На конкурс стартапів VDS Startup Competition запрошують проєкти з понад пів сотні країн, в тому числі з України

Розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі.

В межах події планується залучити більше ніж 700 інвесторів та стартапи-учасники з понад 55 країн, які отримають фінансування на більш як 50 млн євро.

Подати заявку до 28 червня можуть стартапи, які прагнуть створювати інноваційні технології та є каталізаторами стійких змін у всіх сферах, повідомляє Український фонд стартапів.

Для участі стартапи повинні мати щонайменше MVP. Перевага надається проєктам, які технічно та комерційно доцільні, масштабовані, мають потенціал для інтернаціоналізації та застосування в інших країнах.

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Серед категорій: цифрова трансформація та корпоративні рішення; споживчі технології та послуги; соціальний вплив та сталість; медіа та розваги; новітні технології.

До півфіналу пройдуть 50 стартапів, і 10 найкращих з них виступлять на головній сцені VDS вже цього жовтня. Після цього буде обрано та оголошено два стартапи-переможці VDS Startup Competition 2024.

Зазначається, що минулого року в VDS взяли участь понад 600 фондів з активами в 30 млрд євро, що дозволило стартапам-учасникам залучити понад 50 млн євро фінансування.

Нагадаємо, що фінсько-український фонд Double Tap інвестуватиме в defence-стартапи. Новостворена інвестиційна компанія Double Tap Investments, що працює в Україні та базується у Фінляндії, буде інвестувати в українські оборонні стартапи. Інвестиційний фонд зосереджений на трансформаційних технологічних секторах, включаючи оборону, кібербезпеку та штучний інтелект (ШІ). В пріоритеті — інвестиції з високою віддачею.

Крім того, Mastercard запустила програму для фінтех-стартапів Європи. Mastercard оголосила про запуск Mastercard For Fintechs — нової програми, покликаної підтримати фінтех-компанії в Західній Європі, надавши їм інструменти та експертизу, необхідні для постійного зростання та виходу на новий рівень.

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