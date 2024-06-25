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PaySpaceMagazine

Названо 20 стартапів-випускників UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator

25.06.2024 18:30
Дарія Шуть
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В межах London Tech Week відбувся Demo Day випускників акселераційної програми UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator

London Tech Week

London Tech Week. Фото: t.me/usfofficial

20 українських стартапів презентували свої проєкти потенційним інвесторам, партнерам та представникам стартап-екосистеми Великої Британії. Серед них: Birb, Cardiomo, CASES, Djooky, FortuneGuard, GIOS, knopka, FlyAgData, Deus Robotics, Kodisoft, Kuka, Medvoice, Metaenga, NeuCurrent, NLSQL, Spendbase, PLATMA, Wantent.

Як повідомляють в Українському фонді стартапів, понад три місяці кожен з цих стартапів працював над масштабуванням на ринок UK. Учасники акселераційної програми взяли участь у 26 воркшопах, лекціях та сесіях на чолі з-понад 30 міжнародними експертами, які мають успішний досвід роботи на британському ринку.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Окрім цього, під час буткемпу в Лондоні учасники зустрілися з представниками технологічної екосистеми, мали панельні дискусії з венчурними фондами та Q&A сесії з британськими засновниками стартапів.

«Demo Day став важливим кроком для українських стартапів на шляху до міжнародного успіху!» — зазначили в фонді.

UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator реалізується фондом 1991 Ventures за підтримки Уряду Великої Британії, Міністерства цифрової трансформації України та Українського фонду стартапів.

Нагадаємо, що фінсько-український фонд Double Tap інвестуватиме в defence-стартапи. Новостворена інвестиційна компанія Double Tap Investments, що працює в Україні та базується у Фінляндії, буде інвестувати в українські оборонні стартапи. Інвестиційний фонд зосереджений на трансформаційних технологічних секторах, включаючи оборону, кібербезпеку та штучний інтелект (ШІ). В пріоритеті — інвестиції з високою віддачею.

Крім того, Mastercard запустила програму для фінтех-стартапів Європи. Mastercard оголосила про запуск Mastercard For Fintechs — нової програми, покликаної підтримати фінтех-компанії в Західній Європі, надавши їм інструменти та експертизу, необхідні для постійного зростання та виходу на новий рівень.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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