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Стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі

25.06.2024 13:40
Ольга Деркач
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Стартап Xcimer залучив понад $100 млн від інвесторів та Міністерства енергетики США для розробки високоенергетичної лазерної системи, призначеної для використання в термоядерній електростанції

Стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі

Стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі Фото: freepik.com

Понад 75 років науковці мріють використовувати енергію термоядерного синтезу як джерело енергії. Незважаючи на значні досягнення, ця мета ще не досягнута.

Основним претендентом на термоядерну енергію є токамак, який використовує магнітне поле у формі пончика для стиснення і нагрівання водневої плазми до температур, що перевищують температуру в серці Сонця. Досягнутий термоядерний синтез простий, але складність полягає в отриманні більше енергії на виході, ніж на вході, що називається запалюванням термоядерного синтезу.

5 грудня 2022 року Національна установа запалювання (NIF) Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренса вперше використала інерційний термоядерний синтез, керований лазером, для досягнення запалювання. Метод полягає у фокусуванні масивного пучка лазерів на невеликій замороженій гранулі дейтерію і тритію, що викликає реакцію термоядерного синтезу, яка виробляє більше енергії, ніж було витрачено. Сьогодні NIF може створювати в 2,5 рази більше енергії, ніж використаної лазерної енергії.

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На жаль, установка LLNL призначена для досліджень, а не для створення практичної термоядерної електростанції. Її основне застосування — термоядерні експерименти для забезпечення безпеки і надійності американських ядерних боєголовок.

Саме тут і з’являється Xcimer Energy. З 2022 року компанія, що базується в Денвері (США), працює над тим, щоб перетворити концепцію лазерного синтезу на практичне джерело енергії. Мета — створити нову криптоно-фторидну лазерну установку, яка генерує в 10 разів більше лазерної енергії з у 10 разів вищою ефективністю і більш ніж у 30 разів нижчою вартістю за джоуль, ніж NIF.

Установка Xcimer використовуватиме лазерну систему, що виробляє понад 10 мегаджоулів енергії. Вона буде сфокусована на великих дейтерієвих/тритієвих гранулах, які легше виготовляти і поводитися з ними, і які виробляють більше енергії при запалюванні.

Виробництво енергії марне, якщо її не використовувати, тому камера термоядерного синтезу має розплавлені солі літію, які протікають через неї не лише для захисту стінок від нейтронів, що зменшує технічне обслуговування, але й для поглинання енергії і перенесення її для генерації електроенергії.

Ідея полягає в тому, що лазери стоятимуть на відстані 164 футів (50 м) і фокусуватимуть свої промені через два невеликі отвори, щоб досягти цільової кулі. Система призначена для підпалу лише невеликої кількості палива, що виробляє енергію, необхідну для підпалу решти, як сірник, піднесений до паперу. Це більш ефективно та економічно.

«Переваги термоядерного синтезу для людства ще ніколи не були настільки очевидними і необхідними, — сказав Марк Купта, член правління Xcimer. — Xcimer розробила підхід до інерційного термоядерного синтезу, що змінює правила гри. Я впевнений, що з Xcimer, який веде нас цим шляхом, світ побачить, як це трансформаційне джерело енергії нарешті буде розгорнуто в комерційних масштабах».

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За матеріалами: New Atlas.

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниНаука
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