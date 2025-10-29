close-btn
Розпочався відбір стартапів до української делегації на CES 2026

29.10.2025 19:10
Ольга Деркач

Consumer Electronics Show — найбільша виставка споживчих технологій, яка щороку об’єднує інноваторів, бізнеси та інвесторів. Цього разу вона відбудеться з 6 до 9 січня 2026 року в Лас-Вегасі (CША)

Фото: t.me/usfofficial

Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

Зазначається, що Україна вперше стане частиною Global Pavilions, де представлені технологічні екосистеми різних країн. До складу української делегації увійдуть 16 команд — 8 стартапів, що роблять перші кроки на глобальному ринку та 8 скейлапів і зрілих компаній, які вже масштабують свій продукт.

Мінцифра та Український фонд стартапів проводять відкритий відбір 8 стартапів, які увійдуть до складу української делегації. У фокусі — молоді команди, що створюють технологічні рішення з потенціалом до глобального масштабування.

Доєднуйтеся до відбору, якщо ваш стартап:

  • заснований не раніше 2019 року, з чисельністю команди до 30 людей;
  • має робочий прототип і рівень готовності TRL 5-8;
  • на стадії pre-seed / seed, без сталого прибутку або з невеликими першими продажами;
  • залучав гранти або ранні інвестиції до Series A;
  • створює власну технологію чи рішення з потенціалом до масштабування;
  • готовий показати прототип чи робочий зразок;
  • зареєстрований та веде діяльність в Україні.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Встигніть подати заявку до 14 листопада за посиланням.

Компанія DroneUA відбирає другу частину делегації — 8 скейлапів і досвідчених компаній, які вже мають досвід роботи на глобальних ринках. Подати заявку на участь у відборі можете за посиланням.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації України й Українським фондом стартапів у партнерстві з DroneUA за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, US Commercial Service in Kyiv, Генерального консульства України в Сан-Франциско та Комерційної служби США в Україні.

