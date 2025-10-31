ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій

Fireworks AI — стартап, який допомагає розробникам отримувати доступ до передових чипів ШІ та використовувати моделі штучного інтелекту, — оголосив у вівторок про залучення $250 млн у новому раунді фінансування

Раунд серії C очолили Lightspeed Venture Partners, Index Ventures і Evantic за участі чинного інвестора Sequoia Capital. За оновленою оцінкою вартість компанії становить $4 млрд.

Фінансування поділено на дві частини: $230 млн — основний раунд і $20 млн — вторинний, від тих самих інвесторів.

Fireworks AI залучила кошти на тлі зміни фокусу індустрії штучного інтелекту — від навчання моделей до їхнього використання, процесу, відомого як «інференс». Цей етап характеризується зростанням щоденного застосування інструментів на кшталт ChatGPT.

Виробники чипів — зокрема лідер ринку Nvidia, а також стартапи Groq і Cerebras Systems та технологічні гіганти Amazon і Qualcomm — розробляють спеціальні процесори для таких завдань.

«Якщо подивитися на зростання ринку інференсу за перші три роки, він зріс із нуля до понад $5 млрд», — сказала партнерка Lightspeed Анушка Васвані, яка очолила цей раунд фінансування.

Fireworks AI не створює власних спеціалізованих напівпровідників, але відіграє ключову роль, надаючи розробникам віртуальний доступ до потужних чипів для запуску відкритих моделей ШІ. Компанія також допомагає оптимізувати інференс і налаштовувати моделі під конкретні потреби, пояснила Лін Цяо, генеральна директорка та співзасновниця Fireworks AI.

«Ми хочемо створити найкращий інструментарій, який допоможе розробникам застосунків досягти нового рівня якості, швидкості та ефективності витрат», — сказала Цяо.

Залучені кошти підуть на найм понад 150 нових дослідників, інженерів, менеджерів продукту, а також фахівців із продажів і маркетингу. Компанія також планує придбати графічні процесори (GPU) — потужні чипи, що використовуються для роботи моделей ШІ.

Хоча компанії на кшталт Cursor уже використовують платформу Fireworks AI для надання своїм клієнтам моделей ШІ, більшість корпоративних клієнтів поки не готові швидко впроваджувати такі рішення, зазначають аналітики.

«Близько 80% підприємств ще не досягли цього рівня розвитку», — каже аналітик дослідницької компанії Gartner Чіраґ Декате.

Інженерія ШІ вимагає спеціальних навичок і розуміння того, як поєднати навчені моделі, набори даних та інференс-платформи. Багато компаній поки не мають таких фахівців або намагаються навчити своїх інженерів новим компетенціям.

Повільне впровадження технологій у корпоративному секторі становить ризик для платформ на кшталт Fireworks AI, яка також конкурує з великими хмарними провайдерами — Amazon, Microsoft і Google. Інші стартапи, такі як Baseten і Together AI, також пропонують платформи для інференсу розробникам і підприємствам.

Лін Цяо та більшість її співзасновників є творцями PyTorch — популярного відкритого фреймворку для розробки та навчання моделей ШІ, створеного під час їхньої роботи в Meta Platforms.

За словами Цяо, трирічний стартап цього року перевищив $280 млн річного регулярного доходу і налічує 115 співробітників.

Нагадаємо, що серед співзасновників Fireworks AI — двоє українців, Дмитро Джулгаков (Dmytro Dzhulgakov) і Дмитро Івченко (Dmytro Ivchenko).

За матеріалами wsj.com.