Укрзалізниця отримає $9,2 млн від фонду Говарда Баффета

29.10.2025 20:30
Ольга Деркач

Виробничий напрям Укрзалізниці вперше підписав контракти з Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF) на суму $9,2 млн. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для трьох підприємств напряму «Ремонт і виробництво» у межах програми модернізації потужностей

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба компанії 29 жовтня, йдеться у матеріалі Forbes.

Контракти передбачають постачання понад 20 одиниць техніки, серед яких токарні та фрезерні верстати, 3D-принтери й 3D-сканери, термічні установки та інше обладнання. Його використовуватимуть для виготовлення деталей, які Україна не імпортувала понад п’ять років і які не виробляються всередині країни. Зокрема, йдеться про компоненти для дизельних двигунів, зубчасті колеса, шестерні та інші елементи, необхідні для ремонту локомотивів.

За словами члена правління Укрзалізниці Євгена Шрамка, понад 60% локомотивного парку потребує капітального ремонту. Частина обладнання залишилася на окупованих територіях, а деякі запчастини раніше закуповувалися в рф та білорусі. Нове обладнання дозволить відновити власне виробництво, підвищити енергоефективність та зменшити залежність від імпорту.

Співпраця з HGBF є частиною ширшої програми технічного оновлення Укрзалізниці. Фонд The Howard G. Buffett Foundation, який очолює син відомого інвестора Воррена Баффета — Говард Баффет, спеціалізується на підтримці продовольчої та громадської безпеки, а також на відновленні регіонів, постраждалих від конфліктів. У 2022–2024 роках фонд надав Україні допомоги більш ніж на $800 млн.

Через повномасштабну війну обсяги перевезень Укрзалізниці скоротилися, а ремонтні роботи на власних потужностях — удвічі. Компанія має 25 депо та чотири вагоноремонтні заводи: Дарницький (Київ), Стрийський (Львівська область), Панютинський (Харківська область) і «Рефрижераторну вагонну компанію» (Київська область). Із усіх підрозділів лише вісім наразі працюють із прибутком. За оцінками Шрамка, до кінця року напрям «Ремонт і виробництво» може завершити з результатом мінус 600 млн грн.

Восени 2025 року Укрзалізниця планує здати в оренду понад 10 об’єктів у різних регіонах, зокрема в Києві. Контракти укладатимуть мінімум на три роки з можливістю продовження ще на три роки за згодою сторін. Усі процедури відбуватимуться через систему Prozorro.

