Окрім дефіциту кадрів: названо головні проблеми українського бізнесу

15.11.2025 13:00
Микола Деркач

Попри те, що нестача працівників у компаніях почала зменшуватися, бізнес все частіше стикається з енергетичними ризиками та деякими іншими проблемами

Фото: pngwing.com, freepik.com

Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» ІЕД, пише Finance.ua.

Кваліфіковані працівники:

  • частка компаній, яким шукати таких фахівців стало важче, зменшилася з 52,8% до 46,5%;
  • оцінка «легше знайти» практично не змінилася — лише 0,02% підприємств відчули покращення.

Некваліфіковані працівники:

  • частка тих, кому їх стало важче знайти, впала з 39,6% до 34%;
  • показник «легше знайти» зріс мінімально — з 3% до 3,8%.

Плани щодо зайнятості залишаються стриманими

Бізнес не очікує різких змін на ринку праці протягом найближчих місяців. Частка компаній, які планують збільшити кількість працівників, майже не змінилася — 15,5% у вересні та 16,6% у жовтні. Водночас трохи зросла частка тих, хто розглядає можливість скорочення штату — із 6,6% до 8,3%.

Відчутно зменшилась частка підприємств, які планують збільшувати кількість працівників у вимушених відпустках: із 12,7% до 7,9%.

Головні перешкоди для роботи бізнесу

Попри певне покращення, нестача робочої сили залишається ключовою проблемою. У вересні на нього вказували 60% компаній, у жовтні — 59%.

На друге місце вийшов фактор «небезпечно працювати». Хоча його значущість знизилася з 51% до 49%, він піднявся в рейтингу через зменшення ваги інших бар’єрів. Найгострішою ця проблема залишається для великих підприємств.

Читайте також: Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України

У низці областей понад 70% бізнесів оцінюють умови роботи як небезпечні — йдеться про Запорізьку, Черкаську, Житомирську, Вінницьку, Одеську, Кіровоградську, Чернігівську, Київську та Дніпропетровську.

Що ще турбує підприємців

Перешкода «зростання цін на сировину та товари» суттєво втратила вагу — з 55% до 47%, опустившись з другого на третє місце. На четвертій позиції стабільно залишається падіння попиту, показник якого зріс із 25% до 27%.

У жовтні посилилися внутрішні логістичні проблеми: частка підприємств, які їх відчувають, зросла з 18% до 23%. Паралельно «несприятливий регуляторний клімат» також піднявся в рейтингу — із шостої на п’яту позицію, хоча реальна оцінка проблеми майже не змінилася.

Корупція та тиск силових структур, за оцінками бізнесу, наразі не є визначальними бар’єрами для роботи.

Раніше ми також писали, що понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів України. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік.

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

