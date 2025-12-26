close-btn
PaySpaceMagazine

Кому з українців не проіндексують пенсії у 2026 році

26.12.2025 21:00
Ольга Деркач

Щороку з 1 березня в Україні проводять індексацію пенсій — перегляд розміру виплат, який може привести як до збільшення, так і до коригування суми залежно від показника середньої заробітної плати. Водночас підвищення стосується не всіх: частині пенсіонерів пенсії перерахують, а для інших суми залишаться без змін

Кому з українців не проіндексують пенсії у 2026 році

Фото: unsplash.com, freepik.com

Як відбувається індексація пенсій у 2026 році

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено 1 трлн 27 млрд грн на пенсійне забезпечення. Саме ці витрати дають можливість із 1 березня провести традиційну щорічну індексацію пенсій.

Під час перерахунку враховують показник середньої заробітної плати за три роки, що передують підвищенню. Тобто механізм прив’язаний не до поточної зарплати в країні, а до усередненого значення за попередній період, на основі якого й визначають коефіцієнт перерахунку.

Процедура відбувається автоматично: пенсіонерам не потрібно подавати заяви, звертатися до Пенсійного фонду чи збирати документи — індексацію проведуть без їхньої участі.

Якою буде сума підвищення, поки що невідомо. Точний коефіцієнт перерахунку має оголосити уряд у лютому 2026 року. Саме після цього стане зрозуміло, на скільки збільшаться пенсійні виплати та для яких категорій підвищення буде найбільш відчутним.

При цьому в 2026 році частина пенсій може зрости навіть без індексації — через зміну прожиткового мінімуму, який напряму впливає на розміри мінімальних і максимальних пенсій.

Цікаве по темі: Як перевірити пенсію та домогтися перерахунку виплат

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб планують підвищити до 2 595 грн, що на 234 грн більше порівняно з 2025 роком. Це автоматично потягне за собою зміну базових пенсійних меж:

  • мінімальна пенсія підвищиться до 2 595 грн;
  • максимальна пенсія зросте до 25 950 грн, адже вона визначається як 10 прожиткових мінімумів.

Хто не отримає підвищення пенсії

Попри загальну індексацію, у 2026 році деякі пенсіонери залишаться без підвищення. До таких категорій належать:

  • пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;
  • особи, які отримують спеціальні пенсії.

Пенсіонерам, які оформили виплати нещодавно, перерахунок не проводять, оскільки їхні пенсії вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітку. Що стосується спеціальних пенсій, то їхню індексацію визначають окремі закони, і загальний механізм щорічного перерахунку на них не поширюється.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

Як зміняться виплати на дітей у 2026 році

Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
До отримувачів субсидій і пільг можуть прийти з перевірками: кого це стосується 26.12.2025

До отримувачів субсидій і пільг можуть прийти з перевірками: кого це стосується
Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев 26.12.2025

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев
НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь Різдва 25.12.2025

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь Різдва
Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ 25.12.2025

Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ
10 компаній із капіталізацією до $10 млрд, за якими варто стежити у 2026 році 25.12.2025

10 компаній із капіталізацією до $10 млрд, за якими варто стежити у 2026 році
Національний банк оштрафував небанк на 2,9 млн грн та відкликав ліцензії двом фінустановам 24.12.2025

Національний банк оштрафував небанк на 2,9 млн грн та відкликав ліцензії двом фінустановам
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
26.12.2025  20:00

Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені

 26.12.2025  19:00

Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

 26.12.2025  17:00

4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026

 26.12.2025  16:00

Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами

 26.12.2025  14:50

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

 26.12.2025  13:40

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

 26.12.2025  12:30

2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.