Кому з українців не проіндексують пенсії у 2026 році

Щороку з 1 березня в Україні проводять індексацію пенсій — перегляд розміру виплат, який може привести як до збільшення, так і до коригування суми залежно від показника середньої заробітної плати. Водночас підвищення стосується не всіх: частині пенсіонерів пенсії перерахують, а для інших суми залишаться без змін

Як відбувається індексація пенсій у 2026 році

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено 1 трлн 27 млрд грн на пенсійне забезпечення. Саме ці витрати дають можливість із 1 березня провести традиційну щорічну індексацію пенсій.

Під час перерахунку враховують показник середньої заробітної плати за три роки, що передують підвищенню. Тобто механізм прив’язаний не до поточної зарплати в країні, а до усередненого значення за попередній період, на основі якого й визначають коефіцієнт перерахунку.

Процедура відбувається автоматично: пенсіонерам не потрібно подавати заяви, звертатися до Пенсійного фонду чи збирати документи — індексацію проведуть без їхньої участі.

Якою буде сума підвищення, поки що невідомо. Точний коефіцієнт перерахунку має оголосити уряд у лютому 2026 року. Саме після цього стане зрозуміло, на скільки збільшаться пенсійні виплати та для яких категорій підвищення буде найбільш відчутним.

При цьому в 2026 році частина пенсій може зрости навіть без індексації — через зміну прожиткового мінімуму, який напряму впливає на розміри мінімальних і максимальних пенсій.

Цікаве по темі: Як перевірити пенсію та домогтися перерахунку виплат

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб планують підвищити до 2 595 грн, що на 234 грн більше порівняно з 2025 роком. Це автоматично потягне за собою зміну базових пенсійних меж:

мінімальна пенсія підвищиться до 2 595 грн;

максимальна пенсія зросте до 25 950 грн, адже вона визначається як 10 прожиткових мінімумів.

Хто не отримає підвищення пенсії

Попри загальну індексацію, у 2026 році деякі пенсіонери залишаться без підвищення. До таких категорій належать:

пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;

особи, які отримують спеціальні пенсії.

Пенсіонерам, які оформили виплати нещодавно, перерахунок не проводять, оскільки їхні пенсії вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітку. Що стосується спеціальних пенсій, то їхню індексацію визначають окремі закони, і загальний механізм щорічного перерахунку на них не поширюється.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

Як зміняться виплати на дітей у 2026 році

Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ

Джерело: 24 Канал.