Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

27.12.2025 10:10
Микола Деркач

Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

Фото: freepik.com

Як зазначається на офіційному сайті ПФУ, для оформлення пенсії необхідно підготувати скан-копії наступних документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка або інші підтверджуючі документи про страховий стаж;
  • документи про освіту;
  • військовий квиток;
  • жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища) та свідоцтва про народження дітей;
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку;
  • інші документи.

Всі документи повинні бути у форматі PDF або JPG і не більше 1 МБ. Документи з декількох сторінок потрібно прикріпити одним файлом.

Читайте також: Видатки з держбюджету в листопаді перевищили 374 млрд грн: куди пішли гроші

Відтак виконати наступні дії:

  • зайти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису;
  • у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії»;
  • оберіть вид пенсії та дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення звернення;
  • прикріпіть скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів;
  • надайте згоду на передачу й обробку своїх персональних даних (поставте позначку).

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії (у разі потреби форму заяви можна відредагувати).

Для завершення всіх операцій, заяву підписати за допомогою КЕП  або Дія.Підпису та надіслати до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан її обробки та відповідне рішення.

