Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап

21.10.2025 16:40
Ольга Деркач

Група українських продуктових IT-компаній Vchasno Group здійснила інвестицію в Hippo.uz — узбекистанський стартап, що спеціалізується на автоматизації бізнес-процесів. Сервіс об’єднує електронний документообіг, управління складом і цифровий обмін даними між постачальниками та роздрібними мережами

Фото: freepik.com

Завдяки партнерству компанії планують посилити технологічну співпрацю й прискорити впровадження сучасних цифрових рішень на ринку Центральної Азії. Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

Сума інвестицій становить $1 млн. Отримані кошти Hippo.uz спрямує на масштабування бізнесу, створення нових продуктів і функцій, а також на розширення клієнтської бази. Досвід Vchasno Group дасть змогу узбекистанській платформі впроваджувати перевірені цифрові інструменти для автоматизації процесів у торгівлі та логістиці, підвищувати ефективність роботи складів і оптимізувати витрати. Це зробить бізнес-процеси передбачуванішими навіть для великих ритейл-мереж.

«Ми вивчали різні ринки й дійшли висновку, що Узбекистан демонструє стрімке зростання в категорії цифрових бізнес-сервісів. Ми інвестуємо в Hippo, бо бачимо сильну команду, потрібні ринку продукти і здатність стати локальним лідером за допомогою нашого досвіду і ресурсів», — прокоментував Микола Палієнко, співзасновник та CEO Vchasno Group.

За його словами, це відповідає стратегії Vchasno Group — не лише зростати на українському ринку, а й знаходити перспективні технологічні сервіси за кордоном, розвиваючи власну експертизу через партнерства. У такий спосіб компанія сприяє розвитку цифрової трансформації не тільки в Україні, а й у світі.

«Ми бачимо великий потенціал у цифровізації ритейлу Центральної Азії. Партнерство з досвідченими інвесторами допоможе нам рухатися швидше й виходити на нові ринки. Цифрові ланцюги постачання, інтеграція з банками та єдина платформа — це вже не тренд, а необхідність для бізнесу. Завдяки підтримці партнерів з України ми зможемо запропонувати комплексні рішення для ритейлу та пришвидшити розвиток у регіонах Узбекистану», — зазначили співзасновники Hippo.uz Ільхом Махмудов та Мухтар Салаєв.

