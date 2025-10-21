Фонд ZAS Ventures інвестував в український стартап Gamow Tech

Венчурний фонд ZAS Ventures, який підтримує українські технологічні компанії з потенціалом виходу на глобальний ринок, оголосив про нову інвестицію — у стартап Gamow Tech, оцінений у €2,4 млн

Про це повідомила пресслужба фонду, пише AIN.

Gamow Tech створює інноваційне рішення ReSpindle — інструмент на базі штучного інтелекту, покликаний підвищити ефективність процедур екстракорпорального запліднення (IVF). Система використовує технологію комп’ютерного зору для аналізу жіночих яйцеклітин і виявлення хромосомних аномалій — факторів, які часто призводять до зниження фертильності з віком.

Завдяки ReSpindle ембріологи можуть отримувати неінвазивну, тобто без втручання у клітину, оцінку якості яйцеклітин у режимі реального часу. Це рішення суттєво здешевлює процес у порівнянні з традиційними генетичними тестами, що відкриває доступ до передових технологій репродуктивного скринінгу для більшої кількості клінік у всьому світі.

Цікаве по темі: Названо 15 стартапів, які представлять Україну на Web Summit Lisbon 2025

«ReSpindle робить прорив у сфері жіночого здоров’я та репродуктивної медицини. Їхня технологія вирішує одну з головних проблем ЕКЗ — визначення життєздатних яйцеклітин без інвазивного втручання», — прокоментував засновник і керівний партнер ZAS Ventures Андрій Зінчук.

Фонд ZAS Ventures, заснований у 2023 році, вже підтримав 17 стартапів, що працюють у галузях штучного інтелекту, SaaS-рішень та медичних технологій.

Компанію Gamow Tech заснували ембріолог Павло Мазур, а також Костянтин Гненний і Максим Слизькоух. Посаду технічного директора обійняв Давид Майборода. Стартап уже уклав дослідницькі угоди з дев’ятьма провідними клініками ЕКЗ, які разом охоплюють понад 1% світового ринку.

Отримані інвестиції Gamow Tech планує спрямувати на прискорення розробки продукту, проведення багатопрофільних клінічних досліджень і підготовку до сертифікації CE в Європейському Союзі.

