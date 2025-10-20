Названо 15 стартапів, які представлять Україну на Web Summit Lisbon 2025

Web Summit — одна з найвпливовіших технологічних конференцій світу. Цьогоріч подія відбудеться з 10 до 13 листопада в Лісабоні та збере тисячі учасників — інноваторів, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів з усього світу
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що на Web Summit стартапи зможуть представити свої проєкти, знайти потенційних інвесторів і нові можливості для розвитку.
Україну представить делегація з 15 українських стартапів:
- Allpass.ai — сервіс для автоматизації дотримання регуляторних норм для бізнесу;
- FortuneGuard — ШІ-платформа зі страхування воєнних ризиків для бізнесу й інвесторів;
- Glendeal — агромаркетплейс для торгівлі зерновими культурами;
- Intelswift — ШІ-платформа з автоматизації обслуговування клієнтів допомагає бізнесам працювати ефективніше;
- LifeStyleCamper — виробник будинків на колесах для туризму та активного відпочинку;
- LifesaverSIM — мобільний ігровий симулятор першої допомоги та тактичної медицини;
- Mindship — ШІ-застосунок за допомогою дихальних практик допомагає знижувати рівень стресу та тривожності;
- Nasnaga — ШІ-сервіс покращення здоров’я на основі лабораторних аналізів, нутриціології та коучингу;
- Pickpad — розумна станція видавання замовлень для ресторанів і ритейлу;
- Obriy AI — ШІ-система перетворює звернення клієнтів на продажі та знижує навантаження на команди підтримки;
- SoilyWorld — система сповіщає фермерів про ризики патогенів та надає персоналізовані рекомендації;
- StackBob.ai — автоматизована система управління доступами та підписками компаній
- SYLA — автономний протез коліна;
- TrackAI — ШІ-додаток для підрахунку калорій;
- Vulnebify — платформа для кіберзахисту, яка відстежує вразливості та повідомляє про них у режимі реального часу.
«Вітаємо переможців та бажаємо вдалого нетворкінгу й проривних знайомств», — написали у Мінцифри.
Делегацію українських стартапів на Web Summit організовано Українським фондом стартапів спільно з Plug and Play в межах консорціуму Seeds of Bravery за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проєкту GIZ DT4SME, що виконується на замовлення уряду Німеччини (BMZ).
