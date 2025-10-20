Названо 15 стартапів, які представлять Україну на Web Summit Lisbon 2025

Web Summit — одна з найвпливовіших технологічних конференцій світу. Цьогоріч подія відбудеться з 10 до 13 листопада в Лісабоні та збере тисячі учасників — інноваторів, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів з усього світу

Зазначається, що на Web Summit стартапи зможуть представити свої проєкти, знайти потенційних інвесторів і нові можливості для розвитку.

Україну представить делегація з 15 українських стартапів:

Allpass.ai — сервіс для автоматизації дотримання регуляторних норм для бізнесу;

FortuneGuard — ШІ-платформа зі страхування воєнних ризиків для бізнесу й інвесторів;

Glendeal — агромаркетплейс для торгівлі зерновими культурами;

Intelswift — ШІ-платформа з автоматизації обслуговування клієнтів допомагає бізнесам працювати ефективніше;

LifeStyleCamper — виробник будинків на колесах для туризму та активного відпочинку;

LifesaverSIM — мобільний ігровий симулятор першої допомоги та тактичної медицини;

Mindship — ШІ-застосунок за допомогою дихальних практик допомагає знижувати рівень стресу та тривожності;

Nasnaga — ШІ-сервіс покращення здоров’я на основі лабораторних аналізів, нутриціології та коучингу;

Pickpad — розумна станція видавання замовлень для ресторанів і ритейлу;

Obriy AI — ШІ-система перетворює звернення клієнтів на продажі та знижує навантаження на команди підтримки;

SoilyWorld — система сповіщає фермерів про ризики патогенів та надає персоналізовані рекомендації;

StackBob.ai — автоматизована система управління доступами та підписками компаній

SYLA — автономний протез коліна;

TrackAI — ШІ-додаток для підрахунку калорій;

Vulnebify — платформа для кіберзахисту, яка відстежує вразливості та повідомляє про них у режимі реального часу.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

«Вітаємо переможців та бажаємо вдалого нетворкінгу й проривних знайомств», — написали у Мінцифри.

Делегацію українських стартапів на Web Summit організовано Українським фондом стартапів спільно з Plug and Play в межах консорціуму Seeds of Bravery за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проєкту GIZ DT4SME, що виконується на замовлення уряду Німеччини (BMZ).

