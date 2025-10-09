close-btn
Стартувала нова грантова програма для оборонних стартапів — Brave-Norway

09.10.2025 16:30
Микола Деркач

Brave-Norway: українські та норвезькі defence tech-стартапи отримають 20 млн євро на розвиток технологій

Стартувала нова грантова програма для оборонних стартапів — Brave-Norway

Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Створюємо технологічне партнерство між Україною та Норвегією в розвитку оборонних інновацій. Підписали меморандум про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії», — йдеться у повідомленні.

Утілювати домовленості допоможе програма Brave-Norway. Вона передбачає:

  • запуск грантів для українських і норвезьких стартапів у сфері безпілотних систем та оборонних технологій;
  • проведення спільних хакатонів для пошуку нових рішень і розвитку стартапів;
  • створення платформ, які об’єднають науковців, компанії та підприємців з України і Норвегії.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Зазначається, що від України програму реалізовуватиме defence tech-кластер Brave1, а від Норвегії — Norwegian Defense Research Establishment (FFI). Меморандум набуває чинності з моменту підписання та діятиме один рік із можливістю продовження.

«Плануємо запустити програму Brave-Norway до кінця 2025 року. Її попередній бюджет — 20 млн євро: по 10 млн євро від України та Норвегії», — пояснюють у Мінцифри.

Кошти, які надасть Норвегія, будуть спрямовані на грантову програму для розробки технологій і рішень, які проходитимуть тестування в Україні. У разі успішних результатів ці розробки можуть бути рекомендовані для масштабних закупівель на потреби Сил оборони України.

