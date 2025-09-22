close-btn
Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій

22.09.2025 14:00
Ольга Деркач

Український оборонний технологічний стартап NORDA Dynamics оголосив про успішне завершення інвестиційного раунду, під час якого компанії вдалося залучити $1 млн для подальшого розвитку продуктів та розширення штату

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це AIN повідомили представники компанії.

Ключовим інвестором стала шведська венчурна компанія Varangians, створена у 2025 році. Окрім неї, участь у раунді взяли українські фонди Angel One, MITS Capital, синдикат бізнес-ангелів United Angels Network, а також американський фонд Unpopular VC.

NORDA Dynamics, заснована у 2024 році, зосереджується на створенні автономних систем керування для безпілотних літальних апаратів. Її рішення здатні функціонувати навіть у середовищі без GPS, традиційних каналів зв’язку та в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

Серед найвідоміших розробок компанії — модуль автономності Underdog, який широко застосовується для автодоведення дронів до цілі на полі бою. Ще одним значущим продуктом є система стабілізації StableLink, що дозволяє утримувати дрон у повітрі з високою точністю навіть за відсутності GPS та при активному впливі засобів РЕБ. Ця технологія вже використовується для автономних місій.

«Для нас це не просто гроші, а підтвердження, що наші перевірені на війні технології мають глобальне майбутнє на ринках наших європейських та заокеанських партнерів. Ми одними з перших у світі масштабували модулі автономності до десятків тисяч бойових застосувань в умовах сучасної війни і тепер готові до наступного етапу», — зазначив співзасновник і CEO NORDA Dynamics Назар Бігун.

Залучені інвестиції компанія планує використати для нарощування виробничих потужностей, створення нових технологій та масштабування вже наявних продуктів. Команда інженерів продовжить роботу над системами, які дозволяють безпілотникам виконувати місії повністю автономно, навіть у найскладніших бойових умовах.

