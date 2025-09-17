close-btn
GovTech Lab Ukraine оголосила конкурс для стартапів

17.09.2025 20:00
Ольга Деркач

В Україні оголошено відкритий конкурс для технологічних команд у межах програми GovTech Lab Ukraine. Її завдання — об’єднати стартапи та ІТ-компанії з державними установами для створення практичних цифрових рішень, які можна буде впровадити у публічному секторі

Фото: freepik.com

Про це пише Український фонд стартапів у своєму Telegram.

Цього року конкурс зосереджений на трьох напрямах. Перший — удосконалення процесу прийняття рішень у сфері містобудування, що має зробити його прозорішим та ефективнішим. Другий — розробка цифрових інструментів для автоматизації правових консультацій за найпоширенішими запитами громадян. У складніших випадках передбачена можливість передачі справи юристам. Третій напрям — створення прозорої системи управління туризмом, яка дозволить громадам збільшувати доходи та підтримувати чесну конкуренцію на цьому ринку.

Відібрані команди зможуть претендувати на фінансування до €150 000 для запуску пілотних проєктів. Крім фінансової підтримки, вони отримають доступ до державних установ, можливість напряму комунікувати з відповідальними посадовцями, а також консультації щодо тестування й масштабування рішень. Додатково учасникам нададуть аналітику взаємодії з користувачами, рекомендації з питань закупівель і правових процедур.

Цікаве по темі: Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис.

Подати заявку на участь у конкурсі можна за офіційним посиланням організаторів. Кінцевий термін подачі — 28 жовтня.

Програму GovTech Lab Ukraine реалізує Global Government Technology Centre Kyiv (GGTC) у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Всесвітнім економічним форумом. Партнерську підтримку надає швейцарсько-українська програма EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа. Український фонд стартапів долучився як екосистемний партнер.

Нагадаємо, що український стартап Metatable, випускник батчу YEP Accelerator, отримав $100 000 від ангельського інвестора. Кошти підуть на розвиток продукту та маркетинг. Після релізу нової версії команда планує масштабуватися.

