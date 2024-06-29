Чи вважаються Біткоїн і криптовалюти товарами Веблена

Товари Веблена — це, як правило, бажані предмети розкоші, такі як годинники, спортивні автомобілі та сумочки. Як правило, такі товари — це символи статусу, які сигналізують про те, що їх власник досягнув фінансового успіху в житті

Якщо ви проходили базовий курс економіки, то бачили криву цін, яка відображає як попит, так і пропозицію. Крива зазвичай нахилена вниз зліва направо. Це означає, що зі зростанням ціни попит падає, якщо пропозиція залишається незмінною. Це має сенс, оскільки всі ми маємо обмежену кількість грошей, і всі товари та послуги, які ми купуємо, повинні конкурувати за цей обмежений пул.

Однак існує інший клас товарів, які називаються товарами Веблена. Крива попиту на такі товари має висхідний нахил зліва направо, а це означає, що зі зростанням ціни все більше людей хочуть мати ці товари. Це протилежність звичайній ціновій кривій.

Основна відмінність полягає в тому, що товари Веблена — це, як правило, бажані предмети розкоші, такі як годинники, спортивні автомобілі та сумочки. Як правило, такі товари — це символи статусу, які сигналізують про те, що їх власник досягнув фінансового успіху в житті. Мільйони людей хочуть залишатися на вершині соціальної драбини й показувати, що в них є речі, яких немає у “звичайних” людей.

Чи Біткоїн і криптовалюти вписуються у визначення товарів Веблена?

Вони не зовсім вписуються, але деякі характеристики відповідають визначенню. Біткоїн і криптовалюти дійсно приваблюють більше покупців, коли ціни на них зростають. Однак інтернет фактично робить їх доступними як для заможних інвесторів з Волл-стріт, так і для звичайних інвесторів з усього світу.

Багато з тих, хто розбагатів на біткоїнах і криптовалютах, окрім перших адептів, були тими, хто не надто аналізував їх і купував без особливих роздумів. Те саме можна сказати й про предмети розкоші. Люди, які не належать до категорії OLD MONEY, часто купують предмети розкоші, щоб продемонструвати світові, що вони також стали успішними.

Існує й інший погляд на це. Більшість (не всі) бебі-бумерів і міленіалів віддають перевагу матеріальним активам, до яких можна доторкнутися. З іншого боку, покоління X і Z звикли купувати цифрові активи в іграх.Вони не прив’язані до роторних телефонів, аналогових платівок і касет.

Вони викликають автомобілі Uber або слухають музику на Spotify. Все це означає, що їм комфортніше бути цифровими аборигенами, не обов’язково прив’язаними до фізичної власності. Для бумерів і міленіалів Біткоїн і криптовалюти можуть не бути привабливими, але для багатьох молодих людей, які розуміються на цифрових технологіях, вони такими є.

Таким чином, якщо замінити визначення товару Veblen, який стає символом статусу, на здатність цифрових активів ідентифікувати вас як частину молодого покоління, то це визначення може бути застосоване. У цьому випадку “Веблен” означає, що володіння Біткоїном і криптовалютами, окрім міркувань ціни й фінансової прибутковості, також є знаком членства в новому клубі цифрових активів.

Іншими словами, Bitcoin і криптовалюти можуть бути “Веблен” для однієї групи людей, а для іншої — ні. Зрештою, можливо, нам знадобляться нові економічні парадигми для цифрових криптоактивів.

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За матеріалами Bitcoin Insider