Fractal (ex-Netpeak Group) купує фінтех-групу fint8

19.11.2025 19:10
Ольга Деркач

Фінтех-група fint8 переходить під контроль Fractal (колишня Netpeak Group): співзасновник компанії Антон Шулик продав мажоритарну частку та залишає бізнес

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Про це йдеться у пресрелізі fint8, інформує Forbes-Україна.

Як працюватиме бізнес після угоди

fint8 інтегрують у консалтингову компанію Core, що входить до структури Fractal. У Core давно планували розширити напрям фінансового консалтингу, тож придбання fint8 стало для групи стратегічним кроком.

Операційне управління компанією збереже її співвласник та CEO Андрій Тертишник. Він працюватиме разом із CEO Core Надією Вільдяєвою.

Після виходу з бізнесу Антон Шулик планує зосередитися на проєктах у сфері капіталізації великого бізнесу, створенні освітніх програм для середнього бізнесу та розвитку фінансової грамотності.

У fint8 очікують, що угода дозволить компанії стати провідним фінансовим сервісом в Україні та вийти на конкуренцію з міжнародними гравцями.

Фінансові умови не розкриваються через NDA. Відомо, що оцінку проводили за мультиплікатором.

Fractal об’єднує понад 30 компаній, серед яких маркетингова агенція Inweb, стартап-студія Tonti Laguna Group та платформа KissMyApps. Продуктами групи користуються ПриватБанк, Work.ua, «Епіцентр» та OLX. За даними DOU, Fractal входить до топ-5 українських IT-компаній за активністю найму у 2025 році, а її середньорічне зростання доходу за останні чотири роки становило 77%.

fint8 — група компаній, що надає послуги фінансових директорів для малого та середнього бізнесу. Оборот за 2024 рік — 20 млн грн. Серед клієнтів — сервіс пошуку репетиторів Buki, студія Archimatika, комплекс Shelest, онлайн-школа Laba та інші.

