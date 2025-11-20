BlackRock продала біткоїнів на $500 млн за добу

Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній — BlackRock — нещодавно продала приблизно 5 600 біткоїнів вартістю понад $513 млн. Це стало найбільшим відтоком із фонду від моменту запуску та продовжило п’ятиденну смугу втрат

Після цього загальний тижневий відтік коштів із фонду зріс до $1,42 млрд, свідчать дані трекера HeyApollo ETF, які Finbold переглянув у середу, 19 листопада.

Зараз сукупні чисті запаси Біткоїна у BlackRock становлять $71,9 млрд — близько 3,9% від загальної пропозиції криптовалюти.

У цілому Біткоїн-ETF скоротили свої позиції на 3 926 біткоїнів вартістю $363 млн за останні сім днів, а місячні відтоки досягли 22 886 біткоїнів — на $2,23 млрд.

Падіння Біткоїна триває

Негативні чисті зміни відбулися на тлі короткочасної стабілізації Біткоїна, який піднявся понад $91 000 після падіння нижче $90 000 раніше цього тижня. На момент написання матеріалу флагманська криптовалюта торгувалася на рівні трохи нижче $90 тис.

Читайте також: Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025

Ринок зберігає напруженість через майбутнє рішення Федеральної резервної системи щодо ставки, яке фактично розділило інвесторів. Зокрема, трейдери оцінюють імовірність зниження ставки на 25 б.п. у грудні в 52%, згідно з даними з платформи прогнозування Polymarket.

Поки монетарні умови не стабілізуються, інституційні потоки залишатимуться волатильними. Це видно й у спотових Ethereum-ETF: фонд ETHA від BlackRock зафіксував чистий відтік у $165 млн у вівторок, тоді як фонди конкурентів разом залучили лише $91 млн.

Тиск відчуває і ширший ринок цифрових активів. Інвестиційні продукти на основі криптовалют минулого тижня зафіксували відтік у $2 млрд — найбільший з лютого. Одночасно різкі цінові коливання серед ключових токенів знизили загальну капіталізацію крипторинку з $3,7 трлн станом на 1 листопада до лише $3,1 трлн на 19 листопада.

За матеріалами finbold.com.