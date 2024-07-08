Як жінки впевнено керують своїми інвестиціями: таємниці успішних стратегій

Олеся Твердохліб

Інвестиційна експертка та лекторка Біржового університету

Сфера фінансів та цінних паперів часто асоціюється із заможними чоловіками як у фільмі «Вовк з Волл-стріт», де жінки часто зображаються лише як секретарки чоловіків у костюмах. Часто суспільство засуджує жінок, які прагнуть до успіху, стверджуючи, що це не жіноча справа. Існує багато стереотипів стосовно діяльності жінок у сфері інвестицій, і сьогодні ми розглянемо, наскільки продумані їхні стратегії вкладень у цінні папери та куди вони інвестують, — розповідає інвестиційна експертка та лекторка Біржового університету Олеся Твердохліб.

Особливість підходу жінок до інвестування

Очевидно, що будь-які інвестиції мають приносити прибуток, і в цю сферу може прийти кожен, хто має бажання заробляти й навчатися. Проте суспільство часто не підтримує жінок, що обирають цей шлях через гендерні стереотипи. Наприклад, Мюріель Зіберт стала першою працівницею Нью-йоркської фондової біржі та згодом її очолила, а також заснувала власну фірму Muriel Siebert & Co., Inc., що займалась дослідженнями у сфері купівлі-продажу даних фінансового аналізу.

Жінки відіграють важливу роль в інвестиціях, часто обіймаючи посади управління та інших відділів. Вони мають унікальні підходи до інвестування, спрямовані на довгострокові цілі та стабільність, що забезпечують вищий рівень стійкості портфелів. Інвесторки аналітично ставляться до грошей і зосереджуються на забезпеченні фінансової безпеки й незалежності.

З погляду емоційної складової, впевненість у фінансовій самостійності дозволяє жінкам концентруватися на особистому розвитку та самореалізації. Жінки перевершують чоловіків в обережності дій та здатності до аналітики, що призводить до менших втрат та кращих довгострокових результатів в інвестиціях. Вони частіше приймають обдумані рішення і мають стійкий підхід до ринкових коливань, що максимізує їхні інвестиційні успіхи.

Куди зазвичай інвестують жінки?

Жінки надають перевагу інвестиціям, які вони розуміють і в які вірять, часто слідують інтуїції. Вони вибирають стратегії, що дозволяють почуватись впевненими щодо майбутнього, що сприяє не лише фінансовому успіху, а й загальному добробуту.

Акції зростання. Це цінні папери, які демонструють швидке зростання доходів та мають значний потенціал для подальшого зростання. Інвестори, що вибирають акції зростання очікують, що прибутки цих компаній зростатимуть значно швидше, ніж у середньому по ринку, що своєю чергою призводить до зростання вартості їхніх акцій.

Жінки, як інвесторки, відомі своєю схильністю до ретельного аналізу та обережним підходом до ризиків. Проте, коли йдеться про акції зростання, вони також успішно розпізнають потенціал майбутнього розвитку компаній та інвестують в них на ранніх стадіях. Цей підхід дозволяє жінкам ефективно збільшувати свої інвестиційні портфелі, одночасно зберігаючи баланс між ризиком і прибутковістю.

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«Жіночі» акції або Luxury сегмент представлені компаніями, які є відомими жінкам і займають стійкі позиції на фондовому ринку, такими як Dior, L’Oréal, Louis Vuitton, Hermes та інші.

Щодня зростає кількість заможних людей, які зацікавлені у вкладеннях у продукцію дорогих брендів. Жінки часто розуміють, що там, де є високий попит на товари, зростає і ціна на акції цих компаній. Люксові бренди показують стабільне зростання та прибутковість завдяки своїй відомості та популярності серед заможних споживачів.

Наприклад акції Hermes знаходяться у стані стабільного зростання. Наразі їхня ціна становить €2155, що порівняно з €1950 минулого року, а дивіденди складають 1,16%.

Інвестувати в усе одразу, або ETF. Це як вибирати між червоним манікюром і френчем, сукнею чи спідницею. Найкраще вибрати не одне, а все разом. На фондовому ринку для такого підходу існує інструмент — ETF (Exchange-Traded Fund).

ETF — це біржовий фонд, що торгується як звичайні акції. Вони містять різні активи, такі як акції, облігації, сировинні товари або індекси, дозволяючи інвесторам отримати диверсифікований портфель без необхідності купувати кожен актив окремо. Інвестування в ETF спрощує розподіл капіталу між різними активами, знижує ризики та забезпечує стабільність інвестицій.

Розгляньмо приклад популярного ETF: SPDR S&P 500 ETF (SPY). Він є одним з найпопулярніших ETF, який відстежує індекс S&P 500 компаній США, представляючи різні сектори економіки. Інвестори, що вибирають SPY, отримують доступ до диверсифікованого портфеля провідних компаній, таких як Apple, Amazon, Coca-Cola, Johnson & Johnson та інші.

Важливо також пам’ятати, що ETF не гарантують захист портфеля від криз і можуть піддаватися впливу економічних факторів, таких як інфляція. Тому хеджування може бути важливим елементом управління ризиками при інвестуванні в ETF, наприклад, шляхом інвестицій у золото або американські облігації.

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Жіночі інвестиційні стратегії й тенденції на фондовому ринку

Часто жінки успішно справляються з прогнозуванням ринку та з вибором інвестиційних інструментів. Їхні інвестиційні стратегії мають кілька ключових характеристик:

Точність у прогнозах. Жінки часто мають рацію у своїх прогнозах, що сприяє успішним інвестиціям. Скрупульозність в оформленні документації. Вони ретельно оформлюють всю необхідну документацію, що знижує ризики та підвищує надійність інвестицій. Прагнення до навчання та прислухання до порад експертів. Жінки активно навчаються і слухають поради експертів, що допомагає їм краще орієнтуватися у світі фінансів. Обережність та консервативні стратегії. Вони дотримуються консервативних стратегій, що мінімізує ризики й забезпечує стабільне зростання капіталу. Вибір акцій вартості замість акцій зростання. Жінки часто віддають перевагу акціям вартості, що забезпечує стабільність та менший ризик в довгостроковій перспективі.

Жінки мають унікальні підходи до інвестування, які ґрунтуються на ретельному аналізі, обережності та довгострокових цілях. Вони успішно реалізують свої стратегії завдяки точним прогнозам, скрупульозності в оформленні документації, прагненню до навчання та вибору консервативних інвестиційних інструментів.

Ми не боїмось поєднувати те, що ми вміємо, з нашими вподобаннями та хобі, адже нам важливо, щоб інвестування було цікавим. Це дозволяє досягати стабільного зростання капіталу й впевненості у майбутньому, що робить інвестиційні стратегії дуже ефективними та надійними. Продовжуйте вивчати цю сферу та стрімко йти до успіху, щоб більше жінок змогли стати успішними й впевненими.

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