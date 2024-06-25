У які технології бізнес інвестує найчастіше — дослідження GlobalLogic

Незважаючи на світову рецесію, підприємства все більше інвестують у новітні розробки. Експерти GlobalLogic Україна зібрали дані про головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні компанії, а також розповіли, як до них дотичні українські розробники

У звіті зазначається, що генеративний штучний інтелект (GenAI), розумні (програмно визначені) автомобілі (SDV) та 5G — технології, в які найактивніше інвестують великі міжнародні компанії. Висновок ґрунтується на аналізі світових тенденцій та проєктів, до яких залучені понад 6000 українських спеціалістів GlobalLogic.

Нагадаємо, що GlobalLogic, компанія групи Hitachi, — лідер у сфері послуг із розробки цифрових продуктів. Їх діяльність зосереджена на допомозі клієнтам проєктувати та створювати інноваційні продукти, платформи й цифрові рішення для сучасного світу. Центральний офіс GlobalLogic знаходиться у Кремнієвій долині у США, а інжинірингові та дизайн-центри розташовані по всьому світу.

Раніше ми писали, що Національний банк України оприлюднив звіт про фінансову стабільність, у якому розглянув різні події, що найбільше вплинули на фінсектор нашої держави за останні роки. Ознайомитися з інфографікою можна за посиланням.

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