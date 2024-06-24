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Названо найстресовіші події для фінансового сектора України за останні роки — НБУ

24.06.2024 18:15
Микола Деркач
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Національний банк України оприлюднив звіт про фінансову стабільність, у якому розглянув різні події, що найбільше вплинули на фінсектор нашої держави за останні роки

Названо найстресовіші події для фінансового сектора України за останні роки — НБУ

Названо найстресовіші події для фінансового сектора України за останні роки — НБУ Фото: freepik.com

Аналізуючи найстресовіші події для фінансового сектора України у тривалій ретроспективі НБУ взяли за початкову точку банкрутство Lehman Brothers у 2008 році та прийняття антикризових законів за вимогою МВФ.

Названо найстресовіші події для фінансового сектора України за останні роки — НБУ

Другими за потужністю факторами стали віднесення Дельта банку до категорії неплатоспроможних (відкликання ліцензії — жовтень 2015 року) і початок переговорів про реструктуризацію зовнішнього боргу в 2014 році (до кінця серпня 2015 року домовилися про списання 20% основного боргу — $3,6 млрд).

Третя хвиля фінансового стресу сталася після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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У матеріалі зазначається, що протягом першої половини 2024 року Індекс фінансового стресу (ІФС) залишався на високому рівні.

«Найбільшим знову був внесок субіндексу державних цінних паперів. Дохідність українських суверенних єврооблігацій перебуває на історично високих рівнях, а в останні місяці дещо зросла. Водночас суттєве зниження дохідностей за внутрішніми запозиченнями уряду збалансували значення субіндексу. Валютний субіндекс поволі зростав протягом весни з огляду на поступову девальвацію гривні», — пояснюють експерти НБУ.

Додається, що підвищення дохідностей облігацій українських компаній призвело до незначного зростання рівня субіндексу корпоративних цінних паперів, який, проте, залишається низьким. Натомість субіндекс поведінки домогосподарств дещо зменшився протягом останнього півріччя завдяки зниженню ставок за депозитами. І без того низькі показники банківського субіндексу дещо поліпшилися в останні шість місяців завдяки поступовому зниженню облікової та міжбанківських ставок.

Також у НБУ наголосили, що ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Нацбанк оприлюднив звіт, у якому розповів, які зміни відбулися на ринку фінансових послуг у квітні.

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Рубрики: FinTechАналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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