НБУ видав ліцензії двом фінустановам

21.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) на підставі поданих заяв та документів ухвалив рішення про видачу ліцензій двом небанківським фінансовим установам

НБУ видав ліцензії двом фінустановам

Фото: bank.gov.ua

Ліцензії були видані:

  • Акціонерному товариству «Фінансова Компанія «Портал» (ЄДРПОУ 38870739): ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій; ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
  • Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Профіт Фінанс» (ЄДРПОУ 45188024) — ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Одночасно з отриманням ліцензій на діяльність фінансової компанії АТ «ФК «Портал» та ТОВ «ФК «Профіт Фінанс» набули статусу фінансових установ.

Цікаве по темі: Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ, як і більшість центробанків світу, досліджує можливість запровадження цифрової валюти, але це досить дороговартісний та складний процес. Під час пілоту відбуватимуться транзакції між фізичними та юридичними особами, а також між користувачами і державою — зокрема у сфері сплати податків.

Раніше ми писали, що НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні. Так, з урахуванням пропозицій, наданих учасниками платіжного ринку, пропонується низка новацій, що спростять здійснення переказу коштів без відкриття рахунку як для надавача послуги, так і для платника, якому вона надається.

Крім того, НБУ запроваджує зміни до вимог щодо формування банками обов’язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування.

Джерело: НБУ.

