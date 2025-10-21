close-btn
ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

21.10.2025 20:30
Микола Деркач

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрексімбанку — дві нові гарантії на суму €200 млн, щоб розширити кредитування українських позичальників на тлі триваючої війни росії проти України

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Гарантії ЄБРР покриватимуть 50% кредитного ризику за новими позиками, які Укрексімбанк видаватиме приватним компаніям, державним підприємствам і муніципалітетам. Із загальної суми банк спрямує €100 млн підприємствам, що працюють у критично важливих галузях економіки, ще €100 млн — бізнесу, держкомпаніям і громадам, які інвестують у виробництво, зберігання та ефективне використання енергії.

Це суттєво посилить кредитні можливості Укрексімбанку, дозволивши йому надавати вкрай необхідне фінансування у період надзвичайних викликів.

Як і попередня програма, нові гарантії сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у країнах Східного партнерства ЄС. 20% усіх позик, гарантованих ЄБРР, будуть спрямовані саме на ММСП — для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають стандартам ЄС і сприяють екологічній стійкості, а також для посилення їхніх позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Читайте також: Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

Підприємства, що отримають такі позики, також матимуть доступ до технічної допомоги та інвестиційних стимулів, профінансованих ЄС, зокрема грантів після завершення проєктів у межах ініціативи EU4Business. Підвищені рівні підтримки передбачені для компаній, які постраждали від війни — через втрату активів, пошкодження чи релокацію, — а також для позичальників, що сприяють працевлаштуванню ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб чи мешканців територій, найбільш уражених війною.

Укрексімбанк також взяв на себе зобов’язання підтримувати ветеранів — як працівників, так і клієнтів. Банк реалізує ключові рекомендації, викладені у Посібнику з підтримки українських фінансових установ у створенні більш інклюзивного, безпечного та доступного робочого середовища, розробленому ЄБРР спільно з Національним банком України.

Фінансові інструменти ЄБРР підтримуються Францією та Європейським Союзом у межах ініціативи Ukraine Investment Framework. Вони спрямовані на часткове покриття ризиків.

Від початку повномасштабної війни росії проти України ЄБРР забезпечив близько €3,2 млрд фінансування для українських позичальників через 38 аналогічних програм у співпраці з 12 партнерами серед фінансових установ.

