ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрексімбанку — дві нові гарантії на суму €200 млн, щоб розширити кредитування українських позичальників на тлі триваючої війни росії проти України

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Гарантії ЄБРР покриватимуть 50% кредитного ризику за новими позиками, які Укрексімбанк видаватиме приватним компаніям, державним підприємствам і муніципалітетам. Із загальної суми банк спрямує €100 млн підприємствам, що працюють у критично важливих галузях економіки, ще €100 млн — бізнесу, держкомпаніям і громадам, які інвестують у виробництво, зберігання та ефективне використання енергії.

Це суттєво посилить кредитні можливості Укрексімбанку, дозволивши йому надавати вкрай необхідне фінансування у період надзвичайних викликів.

Як і попередня програма, нові гарантії сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у країнах Східного партнерства ЄС. 20% усіх позик, гарантованих ЄБРР, будуть спрямовані саме на ММСП — для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають стандартам ЄС і сприяють екологічній стійкості, а також для посилення їхніх позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Підприємства, що отримають такі позики, також матимуть доступ до технічної допомоги та інвестиційних стимулів, профінансованих ЄС, зокрема грантів після завершення проєктів у межах ініціативи EU4Business. Підвищені рівні підтримки передбачені для компаній, які постраждали від війни — через втрату активів, пошкодження чи релокацію, — а також для позичальників, що сприяють працевлаштуванню ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб чи мешканців територій, найбільш уражених війною.

Укрексімбанк також взяв на себе зобов’язання підтримувати ветеранів — як працівників, так і клієнтів. Банк реалізує ключові рекомендації, викладені у Посібнику з підтримки українських фінансових установ у створенні більш інклюзивного, безпечного та доступного робочого середовища, розробленому ЄБРР спільно з Національним банком України.

Фінансові інструменти ЄБРР підтримуються Францією та Європейським Союзом у межах ініціативи Ukraine Investment Framework. Вони спрямовані на часткове покриття ризиків.

Від початку повномасштабної війни росії проти України ЄБРР забезпечив близько €3,2 млрд фінансування для українських позичальників через 38 аналогічних програм у співпраці з 12 партнерами серед фінансових установ.

